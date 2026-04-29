Angreifer Mykhaylo Mudryk vom FC Chelsea ist vom englischen Verband (FA) wegen eines Dopingvergehens für vier Jahre gesperrt worden. Das berichten mehrere englische Medien übereinstimmend.
Vier Jahre aus dem Verkehr gezogen: Rekordsperre gegen einen Spieler des FC Chelsea
Der ukrainische Nationalspieler bekommt von der FA damit die Maximalsperre aufgedrückt. Es ist zudem die längste Sperre in der Geschichte der Premier League. Offiziell und bestätigt ist sie noch nicht. Mudryk geht gemäß BBC beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) gegen seine Sperre vor.
Der 25-Jährige war im Herbst 2024 in Diensten der ukrainischen Nationalmannschaft durch einen Dopingtest gerasselt. In seinem Urin wurden laut BBC Spuren des verbotenen Herz-Kreislauf-Medikaments Meldonium gefunden, das die Atemkapazität und Ausdauer steigern kann. Als Konsequenz daraus sperrte ihn die FA im Dezember 2024 zunächst provisorisch. Auch Mudryks B-Probe war positiv, was zur Anklage durch die FA führte.
Mudryk betonte in der Folge seine Unschuld. In seinem ersten öffentlichen Statement zu der Beginn der Affäre betonte der Offensivspieler, er sei "völlig geschockt" und habe "nie wissentlich irgendwelche verbotenen Substanzen genommen oder Regeln verletzt".
Vertreten wird er mittlerweile von der Anwaltskanzlei Morgan Sports Law, die auch Superstar Paul Pogba (33, AS Monaco) während dessen Dopingprozess betreute.
- Getty Images Sport
70 Millionen Euro Ablöse: Chelsea stach Arsenal bei Mudryk aus
Die Rekordsperre ist das nächste traurige Kapitel in der missglückten Chelsea-Zeit Mudryks. Die Blues verpflichteten ihn nach einem Transferduell mit dem Londoner Nachbarn Arsenal im Januar 2023 für 70 Millionen Euro Ablöse von Shachtjor Donezk. Eine horrende Ablöse für einen Spieler, der seine Klasse noch bis dato allenfalls hatte aufblitzen lassen. Zudem könnten Donezk Boni in Höhe von 30 Millionen Euro winken. Die aktuelle Entwicklung ist also auch für Mudryks Ex-Verein frustrierend.
Mudryk unterzeichnete damals an der Stamford Bridge einen Acht-Jahres-Vertrag inklusive eines Jahresgehalts von umgerechnet mehr als fünf Millionen Euro und enttäuschte in der Folge die hohen Erwartungen. Einen Stammplatz hatte er zu keiner Zeit, seine Leistungsdaten blieben mau. Für Schlagzeilen sorgte er dagegen zum Beispiel mit Vergehen im Straßenverkehr.
Wegen seiner Sperre ist es ihm aktuell verboten bei Chelsea zu trainieren. Um fit zu bleiben trainierte er kürzlich auf dem Gelände des Amateurklubs Uxbridge FC. Zu diesem Zweck hat er sich einen Privattrainer und Torhüter engagiert.
Wann und wie es für Mudryk weitergeht, ist offen. Laut BBC hätte der CAS bestätigt, dass aktuell schriftlich Anträge ausgetauscht würden und ein Termin für eine Anhörung festgelegt werden soll.
Zu Beginn des Jahres schrieb Mudryk, der zuletzt im November 2024 ein Pflichtspiel bestritt, in einer Neujahrsbotschaft an seine Fans bei Instagram: "Ich wollte mich nur für eure Unterstützung bedanken. Ich sehe alle eure Nachrichten und weiß sie wirklich zu schätzen, also gebt mich bitte nicht auf, so wie ich mich selbst nicht aufgebe. Ich kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen."
Mykhaylo Mudryks Leistungsdaten bei Chelsea
- Einsätze: 73
- Einsätze über 90 Minuten: 12
- Tore: 10
- Assists: 11
- Gelbe Karten: 9
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.