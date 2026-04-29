Vier Jahre aus dem Verkehr gezogen: Rekordsperre gegen einen Spieler des FC Chelsea

Die Rekordsperre ist das nächste traurige Kapitel in der missglückten Chelsea-Zeit Mudryks. Die Blues verpflichteten ihn nach einem Transferduell mit dem Londoner Nachbarn Arsenal im Januar 2023 für 70 Millionen Euro Ablöse von Shachtjor Donezk. Eine horrende Ablöse für einen Spieler, der seine Klasse noch bis dato allenfalls hatte aufblitzen lassen. Zudem könnten Donezk Boni in Höhe von 30 Millionen Euro winken. Die aktuelle Entwicklung ist also auch für Mudryks Ex-Verein frustrierend.

Mudryk unterzeichnete damals an der Stamford Bridge einen Acht-Jahres-Vertrag inklusive eines Jahresgehalts von umgerechnet mehr als fünf Millionen Euro und enttäuschte in der Folge die hohen Erwartungen. Einen Stammplatz hatte er zu keiner Zeit, seine Leistungsdaten blieben mau. Für Schlagzeilen sorgte er dagegen zum Beispiel mit Vergehen im Straßenverkehr.

Wegen seiner Sperre ist es ihm aktuell verboten bei Chelsea zu trainieren. Um fit zu bleiben trainierte er kürzlich auf dem Gelände des Amateurklubs Uxbridge FC. Zu diesem Zweck hat er sich einen Privattrainer und Torhüter engagiert.

Wann und wie es für Mudryk weitergeht, ist offen. Laut BBC hätte der CAS bestätigt, dass aktuell schriftlich Anträge ausgetauscht würden und ein Termin für eine Anhörung festgelegt werden soll.

Zu Beginn des Jahres schrieb Mudryk, der zuletzt im November 2024 ein Pflichtspiel bestritt, in einer Neujahrsbotschaft an seine Fans bei Instagram: "Ich wollte mich nur für eure Unterstützung bedanken. Ich sehe alle eure Nachrichten und weiß sie wirklich zu schätzen, also gebt mich bitte nicht auf, so wie ich mich selbst nicht aufgebe. Ich kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen."