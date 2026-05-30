Vier Bundesligaklubs sind wohl interessiert! Gibt der FC Bayern einen Mittelfeldspieler im Sommer ab?

Der Youngster, dessen Vertrag beim FC Bayern bis 2027 gültig ist, hat sich in der vergangenen Saison in Heidenheim gut entwickelt, wenngleich er den Klassenerhalt mit der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nicht verhindern konnte. In 34 Einsätzen für den FCH gelangen ihm zwei Tore und fünf Assists, darunter einer beim spektakulären 3:3 beim FC Bayern am 32. Spieltag.

"Schon die Vorbereitung unter Frank Schmidt hat mich körperlich auf ein sehr gutes Level gebracht, so dass ich meine individuellen Qualitäten noch besser ausspielen konnte“, sagte Ibrahimovic bei Transfermarkt. "Das hat mein Spiel nochmal kompletter gemacht. Es war mir im Vorfeld wichtig, dass ich viel Einsatzzeit und viele Spielminuten bekomme, um mich zu zeigen. Das ist gelungen und daher glaube ich, dass es ein sehr gutes Jahr für mich war."