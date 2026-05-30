Vier Bundesligaklubs sind wohl interessiert! Gibt der FC Bayern einen Mittelfeldspieler im Sommer ab?

Wie geht es weiter bei Arijon Ibrahimovic nach dem Ende seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim? Wie Transfermarkt berichtet, sei es nicht ausgeschlossen, dass der 20-Jährige in der kommenden Saison einen Kaderplatz beim FC Bayern und Einsatzchancen erhalten könnte.
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FC Bayern: Wird Arijon Ibrahimovic erneut verliehen oder verkauft?
Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass Ibrahimovic eine weitere Saison auf Leihbasis bei einem anderen Klub verbringt oder gar verkauft wird.
Interessenten für den Offensivspieler gibt es zahlreiche: Der FC Augsburg und Werder Bremen sowie die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart sollen ein Auge auf Ibrahimovic geworfen haben. Aus der Premier League gelten Brighton & Hove Albion sowie Crystal Palace und der FC Fulham als potenzielle Abnehmer. Die PSV Eindhoven, zu der der FC Bayern ohnehin gute Kontakte pflegt, soll laut Transfermarkt im Lager Ibrahimovic ihr Interesse hinterlegt haben.
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Arijon Ibrahimovic legte in Heidenheim eine gute Entwicklung hin
Der Youngster, dessen Vertrag beim FC Bayern bis 2027 gültig ist, hat sich in der vergangenen Saison in Heidenheim gut entwickelt, wenngleich er den Klassenerhalt mit der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nicht verhindern konnte. In 34 Einsätzen für den FCH gelangen ihm zwei Tore und fünf Assists, darunter einer beim spektakulären 3:3 beim FC Bayern am 32. Spieltag.
"Schon die Vorbereitung unter Frank Schmidt hat mich körperlich auf ein sehr gutes Level gebracht, so dass ich meine individuellen Qualitäten noch besser ausspielen konnte“, sagte Ibrahimovic bei Transfermarkt. "Das hat mein Spiel nochmal kompletter gemacht. Es war mir im Vorfeld wichtig, dass ich viel Einsatzzeit und viele Spielminuten bekomme, um mich zu zeigen. Das ist gelungen und daher glaube ich, dass es ein sehr gutes Jahr für mich war."