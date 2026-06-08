Nach Kritik an Antonio Rüdiger springt Jermaine Jones dem Verteidiger bei. Zudem steht der Abwehrspieler wohl unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Hinter den Kulissen der Königlichen herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Das betrifft offenbar auch Rüdiger. In einer Instagram-Story veröffentlichte er ein vielsagendes Foto, das ihn Seite an Seite mit Florentino Perez zeigt. Der mächtige Klub-Präsident von Real Madrid wurde erst am vergangenen Sonntag offiziell in seinem Amt bestätigt. Die Aufnahme entstand offenkundig anlässlich einer Vertragsunterschrift.
Vielsagendes Foto bei Instagram! Real Madrid verlängert wohl mit Abwehrspieler
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Das aktuelle Arbeitspapier des 33-Jährigen läuft zum Monatsende aus, doch dem Vernehmen nach hat der gebürtige Berliner bereits eine Verlängerung um ein weiteres Jahr unterzeichnet. Nach der erfolgreichen Wiederwahl von Perez dürfte die offizielle Bekanntgabe des Deals nur noch Formsache sein.
Die Personalie Rüdiger ist jedoch nur ein Puzzleteil in einem weitaus größeren Umbruch an der Concha Espina. Real bastelt im Hintergrund an einem veränderten Gesicht für die kommende Spielzeit.
Neben dem Verbleib des deutschen Abwehrchefs werden zeitnah weitere Transferverkündungen erwartet. So sollen Ibrahima Konate vom FC Liverpool und Denzel Dumfries von Inter Mailand vor einem Wechsel zu den Königlichen stehen. Zudem kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück: Jose Mourinho wechselt von Benfica zurück zu Real und soll den Klub zu neuen Titeln führen.
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Rüdiger: Unterstützung von Jones
Abseits der Transfergerüchte sorgt Rüdiger vor allem in Deutschland für reichlich Diskussionsstoff. Die teils harsche Kritik an seiner Spielweise und seinem Auftreten konterte Ex-Nationalspieler Jermaine Jones nun mit deutlichen Worten bei Sport1 und nahm den Real-Profi in Schutz.
"Ich schätze Lothar extrem. Er hat sehr viel Ahnung vom Fußball. Und mit vielen Sachen, die er sagt, hat er recht", sagte Jones zur Kritik von Matthäus an Rüdiger. "Aber bei Rüdiger gehe ich in die andere Richtung. Solche Typen wie Antonio Rüdiger brauchst du. Manchmal wird er falsch dargestellt. Er ist ein wichtiger Spieler für Real Madrid und die Nationalmannschaft. Man sollte nicht nur auf einzelne Situationen schauen."
"Das ist unfair ihm gegenüber"
Der 44-Jährige sieht Parallelen zwischen der öffentlichen Wahrnehmung Rüdigers und den Vorurteilen, mit denen er sich früher als Profi selbst konfrontiert sah. Der Vorwurf, der Verteidiger agiere auf dem Platz oft am Rande des Erlaubten oder falle durch negative Schlagzeilen auf, greife für Jones deutlich zu kurz.
"Wenn er ein Arschloch wäre, käme er nicht so gut bei den Leuten an. Man versucht - wie damals bei mir - auch bei Rüdiger immer, den Finger in die Wunde zu legen. Das ist unfair ihm gegenüber. Man sollte fair mit ihm umgehen. Er hat sicher Fehler gemacht, hat sich danach aber auch klar hingestellt und gesagt, dass es falsch war", bilanziert Jones.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".