Vielsagendes Foto bei Instagram! Real Madrid verlängert wohl mit Abwehrspieler

Das aktuelle Arbeitspapier des 33-Jährigen läuft zum Monatsende aus, doch dem Vernehmen nach hat der gebürtige Berliner bereits eine Verlängerung um ein weiteres Jahr unterzeichnet. Nach der erfolgreichen Wiederwahl von Perez dürfte die offizielle Bekanntgabe des Deals nur noch Formsache sein.

Die Personalie Rüdiger ist jedoch nur ein Puzzleteil in einem weitaus größeren Umbruch an der Concha Espina. Real bastelt im Hintergrund an einem veränderten Gesicht für die kommende Spielzeit.

Neben dem Verbleib des deutschen Abwehrchefs werden zeitnah weitere Transferverkündungen erwartet. So sollen Ibrahima Konate vom FC Liverpool und Denzel Dumfries von Inter Mailand vor einem Wechsel zu den Königlichen stehen. Zudem kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück: Jose Mourinho wechselt von Benfica zurück zu Real und soll den Klub zu neuen Titeln führen.