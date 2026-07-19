"Vielleicht war der Zeitpunkt nicht optimal": Mario Götze blickt auf besonderen WM-Moment mit Lionel Messi zurück

"Vielleicht war der Zeitpunkt nicht optimal. Ich bin mir da nicht so sicher", gab Götze im Gespräch mit The Athletic zu: "Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht fragen sollen, aber es war nun mal so. Ich sagte: 'Okay, er ist mein Idol, er ist so gut, er ist der beste Spieler der Welt.' Ich glaube, er hat es gelassen genommen, aber natürlich war er enttäuscht – sie haben das Spiel verloren."

Am Sonntag (21 Uhr) kann Messi trotz der Enttäuschung gegen Deutschland gegen Spanien seinen zweiten WM-Titel gewinnen. Dass Messi auch im Alter von 39 Jahren derart überzeugt, sei "Wahnsinn", sagte Götze. Er sei "einzigartig. Wie sich seine Karriere im Laufe der Zeit entwickelt hat, wie er all das geschafft hat, seine Leistungen, die Tore, die er geschossen hat."