"Alles entspannt": Bundesliga-Stürmer deutet Nominierung für DFB-Team an

Auch gegen Leipzig hatte Undav den VfB mit einem Treffer zum Sieg geführt - es war sein 16. Saisontor in der Liga. "Es ist ja nicht so, dass Deniz erst seit vier oder sechs Wochen in bestechender Form ist, sondern jede Woche inzwischen für uns trifft", schwärmte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Die Partie gegen RB, in der der VfB gegen einen direkten Konkurrenten seine Champions-League-Ambitionen untermauerte, war bereits das fünfte Liga-Spiel in Folge, in dem Undav traf.