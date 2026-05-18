"Vielleicht hat er vorgehabt": Wurde der Plan von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Manuel Neuer durchkreuzt?

Deutschlands Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger glaubt, dass die Wadenverletzung von Manuel Neuer verhindert hat, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann das Comeback des Keepers schon am Wochenende verkündet.

Über eine Rückkehr des 40-Jährigen vom FC Bayern München in die deutsche Nationalmannschaft für die anstehende WM war in den vergangenen Tagen heftig spekuliert worden. Bei einem Auftritt im ZDF wich Nagelsmann am Samstag den entsprechenden Fragen aus und verwies auf die am Donnerstag anstehende Kader-Bekanntgabe.

"Vielleicht hat er vorgehabt, zu sagen, dass Manuel Neuer die neue Nummer eins ist, und dann verletzt er sich gegen Köln. Und dann merkt er, er kann es doch nicht sagen", meinte Hitzlsperger im BR. Neuer hatte sich am letzten Bundesliga-Spieltag erneut mit Wadenproblemen auswechseln lassen. In der noch laufenden Saison hatte er bereits zweimal wegen Wadenverletzungen pausieren müssen.