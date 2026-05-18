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Daniel Buse

"Vielleicht hat er vorgehabt": Wurde der Plan von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Manuel Neuer durchkreuzt?

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M. Neuer
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Bundesliga

Hatte Julian Nagelsmann am Wochenende einen ganz anderen Plan - der von einer Verletzung schließlich durchkreuzt wurde?

Deutschlands Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger glaubt, dass die Wadenverletzung von Manuel Neuer verhindert hat, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann das Comeback des Keepers schon am Wochenende verkündet. 

Über eine Rückkehr des 40-Jährigen vom FC Bayern München in die deutsche Nationalmannschaft für die anstehende WM war in den vergangenen Tagen heftig spekuliert worden. Bei einem Auftritt im ZDF wich Nagelsmann am Samstag den entsprechenden Fragen aus und verwies auf die am Donnerstag anstehende Kader-Bekanntgabe. 

"Vielleicht hat er vorgehabt, zu sagen, dass Manuel Neuer die neue Nummer eins ist, und dann verletzt er sich gegen Köln. Und dann merkt er, er kann es doch nicht sagen", meinte Hitzlsperger im BR. Neuer hatte sich am letzten Bundesliga-Spieltag erneut mit Wadenproblemen auswechseln lassen. In der noch laufenden Saison hatte er bereits zweimal wegen Wadenverletzungen pausieren müssen. 

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    Thomas Hitzlsperger: Eiertanz "trifft es ganz gut"

    "Ein bisschen Pech" habe Nagelsmann mit der Neuer-Blessur gehabt. "Aber eine ideale Vorbereitung sieht anders aus", ergänzte er. Eigentlich hatte sich der Bundestrainer nach dem DFB-Rücktritt von Neuer und der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen auf Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim als neue Nummer eins für das WM-Turnier festgelegt. Nun gibt es aber Anzeichen, dass Manuel Neuer wieder von einem Comeback überzeugt werden soll. 

    Dass die Kommunikation von Nagelsmann - nicht nur im Fall Neuer - noch verbesserungsfähig ist, glaubt auch Hitzlsperger: "Ich habe in den letzten Tagen häufig das Wort Eiertanz gelesen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Eigentlich denkt man, es sind nur Profis am Werk – auch kommunikativ", meinte er. 

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  • THOMAS HITZLSPERGER IMAGO / Brauer-Fotoagentur

    Kritik an Nagelsmann-Kommunikation: "Unnötig"

    Schon zuvor war Nagelsmann in die Kritik für seinen Umgang mit Stuttgarts Stürmer Deniz Undav in die Kritik geraten, weil er für den treffsicheren Angreifer nur eine Jokerrolle vorgesehen hat - und er das auch öffentlich verkündete. "Wenn er Undav nach einem Siegtor infrage stellt und sagt, er hätte das Tor nicht erzielt, wenn er von Anfang an gespielt hätte, dann frage ich: Wozu? Das hätte man anders lösen können. Da wirkt es so, als trägt er dazu bei, das Ganze auch noch zu schwächen. Und das ist unnötig", befand Hitzlsperger. 

    Allgemein sagte er in Richtung des Bundestrainers: "Es täte gut, wenn er Leute an seiner Seite hätte, die ihn gut beraten würden. Wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke, würde ich behaupten: Die Beratung hat nicht gut funktioniert." 

  • Deutschlands Gruppenspiele bei der WM:

    • 14.06., 19 Uhr: Deutschland - Curacao
    • 20.06., 22 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste
    • 25.06., 22 Uhr: Ecuador - Deutschland

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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