"Vielleicht hat der Schiedsrichter überreagiert": Auch Ex-Barcelona-Coach diskutiert nach Gelb-Rot für Real Madrids Camavinga mit

Schiedsrichter Slavko Vincic geriet nach dem Champions-League-Aus in den Fokus der Real-Madrid-Verantwortlichen. Ex-Barca-Coach Ronald Koeman kann das nur bedingt nachvollziehen.

Vincic zeigte in der 86. Minute dem eingewechselten Real-Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga die Gelb-Rote Karte. Der Franzose hatte nach einem leichten Foul den Ball lange in den Händen gehalten, dafür zeigte ihm der Unparteiische eine Gelbe Karte. Allem Anschein nach hatte der Referee aber nicht auf dem Schirm, dass er Camavinga zuvor schon verwarnt hatte, sodass Gelb-Rot folgen musste. In Überzahl stellten die Bayern dann noch von 2:3 auf 4:3 und zogen ins Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain ein.