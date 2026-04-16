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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Daniel Buse

"Vielleicht hat der Schiedsrichter überreagiert": Auch Ex-Barcelona-Coach diskutiert nach Gelb-Rot für Real Madrids Camavinga mit

Champions League
Bayern München - Real Madrid
Real Madrid
E. Camavinga

Die Königlichen suchen die Schuld beim Schiedsrichter - doch der Ex-Barca-Coach nimmt vor allem den Spieler in die Verantwortung.

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Schiedsrichter Slavko Vincic geriet nach dem Champions-League-Aus in den Fokus der Real-Madrid-Verantwortlichen. Ex-Barca-Coach Ronald Koeman kann das nur bedingt nachvollziehen.

Vincic zeigte in der 86. Minute dem eingewechselten Real-Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga die Gelb-Rote Karte. Der Franzose hatte nach einem leichten Foul den Ball lange in den Händen gehalten, dafür zeigte ihm der Unparteiische eine Gelbe Karte. Allem Anschein nach hatte der Referee aber nicht auf dem Schirm, dass er Camavinga zuvor schon verwarnt hatte, sodass Gelb-Rot folgen musste. In Überzahl stellten die Bayern dann noch von 2:3 auf 4:3 und zogen ins Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain ein. 

  • Ronald Koeman: "Ich wäre wütender auf den Spieler"

    Vor der sechsten Auflage seines eigenen Charity-Golfturniers in Barcelona gab Ronald Koeman, ehemaliger Barca-Spieler und -Trainer und aktueller Nationalcoach der Niederlande, eine Pressekonferenz - und wurde auch auf den Königsklassen-Kracher vom Mittwoch angesprochen. 

    Ob er eher den Spieler oder den Schiedsrichter für die diskutable Entscheidung verantwortlich mache, wurde er gefragt: "Wenn ich der Trainer wäre, wäre ich wütender auf den Spieler. Und auch ein wenig auf den Schiedsrichter, denn er muss die Spielsituation im Blick haben", so der Niederländer. 

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    Ronald Koeman: "Das darf man nicht"

    Koeman erklärte, was Camavinga aus seiner Sicht verkehrt gemacht habe: "Er hätte das Foul machen und den Ball abgeben sollen, bevor er wieder auf seine Position geht. Indem er den Ball festgehalten hat, hat er die Entscheidung dem Schiedsrichter überlassen - und das darf man nicht", sagte er. "Vielleicht hat der Schiedsrichter überreagiert", räumte Koeman aber ein. 

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Ronald Koeman schwärmt vom FC Bayern und PSG

    Die Real-Spieler und -Verantwortlichen hatten die Schuld für das CL-Aus hinterher allein bei Schiri Vincic gesucht. Auch die spanischen Medien sprachen von einer "Ungerechtigkeit" und einem "abscheulichen" Unparteiischen. 

    Die starke Leistung der Münchner, die aber hauptsächlich zum Ausscheiden der Königlichen führte, wollte auch Koeman anerkennen. Dass der FCB nun im Halbfinale auf PSG trifft, gefällt ihm allerdings nicht: "Das war das Traum-Endspiel", bekannte er, denn: "PSG ist sehr stark, genau wie Bayern", so Koeman. Im zweiten Halbfinale stehen sich Arsenal und Atletico Madrid gegenüber. 

  • Der Spielplan von Real Madrid:

    • 21.04., 21.30 Uhr: Real - Alaves
    • 24.04., 21 Uhr: Real Betis - Real 

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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