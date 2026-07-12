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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

"Vielleicht hätte ich ihn sogar zehn Minuten früher rausnehmen müssen": Stale Solbakken erklärt Erling Haalands überraschende Auswechslung gegen England

Weltmeisterschaft
Norwegen
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Norwegen - England
E. Haaland
S. Solbakken

In der 106. Minute hatte Erling Haaland gegen England Feierabend. Der Starstürmer war am Ende eines aufreibenden Spiels gegen die englische Defensive schlichtweg platt.

Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken hat die überraschende Auswechselung seines Starstürmers Erling Haaland in der Verlängerung des WM-Viertelfinals gegen England (1:2) mit dessen Müdigkeit begründet.

  • Solbakken nahm seinen besten Torjäger im Miami 14 Minuten vor Schluss für Jörgen Strand Larsenvom Platz. Das war durchaus überraschend, schließlich hatte Haaland während der laufenden Endrunde in sechs Partien sieben Treffer markiert und die Norweger brauchten angesichts des Rückstands dringend ein Tor, um im Turnier zu bleiben. Ohne Haaland gelang der Ausgleich nicht mehr.

    Der Coach erklärte anschließend, dass Haalands Herausnahme nichts mit dessen Leistung zu tun hatte: "Es war eine schwierige Entscheidung, aber er war fertig. Vielleicht hätte ich ihn sogar zehn Minuten früher rausnehmen müssen."

    "Natürlich" habe Haaland eine "herausragende WM gespielt", aber: "Er hat Spiel für Spiel seine ganze Energie aufgebraucht. Dazu hatte er in der zweiten Halbzeit einen Pferdekuss." Das, kombiniert mit der "Müdigkeit", sei ausschlaggebend gewesen für die Auswechslung, so Solbakken.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Solbakken über Haaland: "Er hat alles gegeben, was er hatte"

    Im Duell mit den Three Lions hatte Haaland einen schweren Stand und blieb ohne Treffer. Stattdessen wurde der vermeintliche Treffer von Torbjörn Heggem zum 2:1 nach einem Eckballl zurückgenommen, weil Haaland vor der Ausführung seinen Gegenspieler Elliot Anderson im Kampf um eine gute Position weggestoßen hatte.

    "Er hat alles gegeben, was er hatte", sagte Solbakken zur Leistung seines Superstars. "Ich finde, er hatte in einigen Situationen Pech. Trotzdem hat er sieben Tore in fünf Spielen für uns erzielt und hatte eine fantastische Weltmeisterschaft."

    Mit der Leistung seiner Mannschaft war der Coach trotz des bitteren Ausscheidens zufrieden: "Die Jungs tun mir leid. Das ist Fußball auf dem höchsten Niveau, er gibt dir unglaubliche Höhen und die tiefsten Täler. Gegen Brasilien waren wir die Glücklichen, heute aber nicht. Nach schwierigen ersten 20 Minuten war es eine heldenhafte Leistung. Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen." Am Ende habe "ein bisschen Glück" gefehlt.

  • Wer wird WM-Torschützenkönig? Mbappe und Messi liegen vorne

    Haaland belegt in der Torjägerliste der WM hinter dem Führungsduo Kylian Mbappe (Frankreich) und Lionel Messi (Argentinien) den dritten Platz. Die beiden haben jeweils acht Treffer auf dem Konto.

    Haaland absolvierte vor dem England-Spiel am Samstagabend vier der fünf norwegischen Spiele über die volle Distanz, lediglich beim 1:4 am Ende der Gruppenphase gegen Frankreich wurde er wie zahlreiche Mannschaftskameraden von Solbakken geschont.

    Nach der WM hält der Angreifer von Manchester City mittlerweile bei beeindruckenden 62 Toren in 55 Länderspielen.

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  • Norwegens Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerKlub
    TorOrjan NylandFC Sevilla
    TorEgil SelvikFC Watford
    TorSander Tangvik Hamburger SV
    AbwehrKristoffer AjerFC Brentford
    AbwehrJulian RyersonBorussia Dortmund
    AbwehrLeo Skiri OstigardFC Genua
    AbwehrMarcus Holmgren PedersenFC Turin
    AbwehrDavid Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    AbwehrFredrik Andre BjorkanBodö/Glimt
    AbwehrTorbjorn HeggemFC Bologna
    AbwehrSondre LangasDerby County
    AbwehrHenrik FalchenerViking Stavanger
    MittelfeldSander BergeFC Fulham
    MittelfeldPatrick BergBodö/Glimt
    MittelfeldKristian ThorstvedtUS Sassuolo
    MittelfeldMorten ThorsbyUS Cremonese
    MittelfeldMartin ÖdegaardFC Arsenal
    MittelfeldThelo AasgaardGlasgow Rangers
    MittelfeldFredrik Aursnes Benfica
    AngriffErling HaalandManchester City
    AngriffAlexander SörlothAtletico Madrid
    AngriffJorgen Strand LarsenCrystal Palace
    AngriffAntonio NusaRB Leipzig
    AngriffOscar BobbFC Fulham
    AngriffJens Petter HaugeBodö/Glimt
    AngriffAndreas SchjelderupBenfica
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