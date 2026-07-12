Solbakken nahm seinen besten Torjäger im Miami 14 Minuten vor Schluss für Jörgen Strand Larsenvom Platz. Das war durchaus überraschend, schließlich hatte Haaland während der laufenden Endrunde in sechs Partien sieben Treffer markiert und die Norweger brauchten angesichts des Rückstands dringend ein Tor, um im Turnier zu bleiben. Ohne Haaland gelang der Ausgleich nicht mehr.

Der Coach erklärte anschließend, dass Haalands Herausnahme nichts mit dessen Leistung zu tun hatte: "Es war eine schwierige Entscheidung, aber er war fertig. Vielleicht hätte ich ihn sogar zehn Minuten früher rausnehmen müssen."

"Natürlich" habe Haaland eine "herausragende WM gespielt", aber: "Er hat Spiel für Spiel seine ganze Energie aufgebraucht. Dazu hatte er in der zweiten Halbzeit einen Pferdekuss." Das, kombiniert mit der "Müdigkeit", sei ausschlaggebend gewesen für die Auswechslung, so Solbakken.