"Vielleicht hätte ich ihn sogar zehn Minuten früher rausnehmen müssen": Stale Solbakken erklärt Erling Haalands überraschende Auswechslung gegen England
Solbakken nahm seinen besten Torjäger im Miami 14 Minuten vor Schluss für Jörgen Strand Larsenvom Platz. Das war durchaus überraschend, schließlich hatte Haaland während der laufenden Endrunde in sechs Partien sieben Treffer markiert und die Norweger brauchten angesichts des Rückstands dringend ein Tor, um im Turnier zu bleiben. Ohne Haaland gelang der Ausgleich nicht mehr.
Der Coach erklärte anschließend, dass Haalands Herausnahme nichts mit dessen Leistung zu tun hatte: "Es war eine schwierige Entscheidung, aber er war fertig. Vielleicht hätte ich ihn sogar zehn Minuten früher rausnehmen müssen."
"Natürlich" habe Haaland eine "herausragende WM gespielt", aber: "Er hat Spiel für Spiel seine ganze Energie aufgebraucht. Dazu hatte er in der zweiten Halbzeit einen Pferdekuss." Das, kombiniert mit der "Müdigkeit", sei ausschlaggebend gewesen für die Auswechslung, so Solbakken.
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Solbakken über Haaland: "Er hat alles gegeben, was er hatte"
Im Duell mit den Three Lions hatte Haaland einen schweren Stand und blieb ohne Treffer. Stattdessen wurde der vermeintliche Treffer von Torbjörn Heggem zum 2:1 nach einem Eckballl zurückgenommen, weil Haaland vor der Ausführung seinen Gegenspieler Elliot Anderson im Kampf um eine gute Position weggestoßen hatte.
"Er hat alles gegeben, was er hatte", sagte Solbakken zur Leistung seines Superstars. "Ich finde, er hatte in einigen Situationen Pech. Trotzdem hat er sieben Tore in fünf Spielen für uns erzielt und hatte eine fantastische Weltmeisterschaft."
Mit der Leistung seiner Mannschaft war der Coach trotz des bitteren Ausscheidens zufrieden: "Die Jungs tun mir leid. Das ist Fußball auf dem höchsten Niveau, er gibt dir unglaubliche Höhen und die tiefsten Täler. Gegen Brasilien waren wir die Glücklichen, heute aber nicht. Nach schwierigen ersten 20 Minuten war es eine heldenhafte Leistung. Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen." Am Ende habe "ein bisschen Glück" gefehlt.
Wer wird WM-Torschützenkönig? Mbappe und Messi liegen vorne
Haaland belegt in der Torjägerliste der WM hinter dem Führungsduo Kylian Mbappe (Frankreich) und Lionel Messi (Argentinien) den dritten Platz. Die beiden haben jeweils acht Treffer auf dem Konto.
Haaland absolvierte vor dem England-Spiel am Samstagabend vier der fünf norwegischen Spiele über die volle Distanz, lediglich beim 1:4 am Ende der Gruppenphase gegen Frankreich wurde er wie zahlreiche Mannschaftskameraden von Solbakken geschont.
Nach der WM hält der Angreifer von Manchester City mittlerweile bei beeindruckenden 62 Toren in 55 Länderspielen.
Norwegens Kader bei der WM 2026
Position Spieler Klub Tor Orjan Nyland FC Sevilla Tor Egil Selvik FC Watford Tor Sander Tangvik Hamburger SV Abwehr Kristoffer Ajer FC Brentford Abwehr Julian Ryerson Borussia Dortmund Abwehr Leo Skiri Ostigard FC Genua Abwehr Marcus Holmgren Pedersen FC Turin Abwehr David Moller Wolfe Wolverhampton Wanderers Abwehr Fredrik Andre Bjorkan Bodö/Glimt Abwehr Torbjorn Heggem FC Bologna Abwehr Sondre Langas Derby County Abwehr Henrik Falchener Viking Stavanger Mittelfeld Sander Berge FC Fulham Mittelfeld Patrick Berg Bodö/Glimt Mittelfeld Kristian Thorstvedt US Sassuolo Mittelfeld Morten Thorsby US Cremonese Mittelfeld Martin Ödegaard FC Arsenal Mittelfeld Thelo Aasgaard Glasgow Rangers Mittelfeld Fredrik Aursnes Benfica Angriff Erling Haaland Manchester City Angriff Alexander Sörloth Atletico Madrid Angriff Jorgen Strand Larsen Crystal Palace Angriff Antonio Nusa RB Leipzig Angriff Oscar Bobb FC Fulham Angriff Jens Petter Hauge Bodö/Glimt Angriff Andreas Schjelderup Benfica
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