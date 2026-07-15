Dem prominenten Kurzarbeiter der Euqipe Tricolore, der im Turnierverlauf nur 79 Minuten lang in sechs Spielen auf dem Platz stand, platzte nach dem Spiel vor der versammelten Journaille der Kragen. Er lederte eine Minute lang über den viel zu harmlosen Auftritt seiner Mannschaft. Dabei schwang auch ein kleiner Arroganz-Vorwurf mit.
"Vielleicht denken wir, dass wir allen anderen überlegen sind": Frankreich-Star Rayan Cherki mit spektakulärer Wutrede nach WM-Aus
Cherki über WM-Halbfinale: "Heute haben wir gegen uns selbst verloren"
"Heute haben wir gegen uns selbst verloren, nicht gegen Spanien, nicht gegen den Schiedsrichter. Ihr wisst es alle: Jeder hatte Angst vor uns. Die einzige Mannschaft, die uns ausschalten konnte, waren wir selbst", sagte Cherki und lobte Gegner Spanien für die taktische Lehrstunde, die die Furia roja den Franzosen erteilt habe.
"Wir wurden technisch geschlagen, wir wurden taktisch geschlagen und in den Zweikämpfen. Es ist eine riesige Enttäuschung. Wir haben nicht so gespielt, wie wir gerne spielen. Habt Ihr uns bis jetzt nicht gesehen? Wenn wir unseren Fußball spielen, ist es außergewöhnlich. Aber heute haben sie gespielt, wie sie es wollten", motzte der 22-Jährige weiter und äußerte dann seinen brisanten Verdacht, dass man vor dem Halbfinale aufgrund der großen Dominanz der bisherigen WM-Auftritte womöglich auch etwas zu arrogant im Vorfeld der Partie gegen Spanien gewesen sei.
Rayan Cherki mit Arroganz-Vorwürfen gegen eigenes Team
Frankreich hatte vor dem Halbfinale alle WM-Spiele äußerst souverän und in überzeugender Manier gewonnen. In der K.o.-Phase kassierte der Weltmeister von 1998 und 2018 bis zum Aufeinandertreffen mit Spanien keinen einzigen Gegentreffer. Fast spielend leicht qualifizierte sich die Equipe Tricolore angeführt vom überragenden Offensiv-Trio Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele für das Halbfinale.
"Vielleicht denken wir, dass wenn es zu einfach ist, wir allen anderen überlegen sind", mutmaßte Cherki daher: "Es macht keinen Sinn die Dinge kompliziert zu machen, heute haben wir uns selbst geschlagen. Und damit bin ich fertig."
Als der Offensivstar von Manchester City dann auch noch gefragt wurde, ob er gerne früher auf den Platz gekommen wäre - Cherki wurde in der 72. Minute für den überraschend und erschreckend fehlerbehafteten Olise eingewechselt - blaffte er den Reporter an. "Was glaubst du denn?", entfuhr es ihm, anschließend ließ er keine Fragen mehr zu und brach das Interview ab.
- Getty Images
Frankreich im WM-Halbfinale gegen Spanien mit Zahlen des Grauens
Wie unterlegen die Equipe Tricolore besonders mit Blick auf die ansonsten immer so gefährliche Offensive dem spanischen Defensiv-Kollektiv war, veranschaulichten die Statistiken des Grauens nach der Partie. Laut Datenanbieter Opta lag Frankreichs xGoals-Wert, der die zu erwartenden Toren einer Mannschaft bemisst, nach den ersten 45 Minuten bei gerade einmal 0,04. Ungefährlicher geht es kaum.
Lediglich zwei Schüsse der Equipe Tricolore wurden gezählt, kein einziger davon auf das Tor, kein einziger aus dem Strafraum heraus. Dafür standen Les Bleus bei Seitenwechsel schon dreimal im Abseits.
Auch in Halbzeit zwei blieben die leicht favorisiert in das erste Halbfinale der WM 2026 gestarteten Franzosen über weite Strecken harmlos. Der xGoals-Wert fasste das Gesamtbild auch nach 90 Minuten ganz gut zusammen, lag bei Spielende bei schwachen 0,3.
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