"Heute haben wir gegen uns selbst verloren, nicht gegen Spanien, nicht gegen den Schiedsrichter. Ihr wisst es alle: Jeder hatte Angst vor uns. Die einzige Mannschaft, die uns ausschalten konnte, waren wir selbst", sagte Cherki und lobte Gegner Spanien für die taktische Lehrstunde, die die Furia roja den Franzosen erteilt habe.

"Wir wurden technisch geschlagen, wir wurden taktisch geschlagen und in den Zweikämpfen. Es ist eine riesige Enttäuschung. Wir haben nicht so gespielt, wie wir gerne spielen. Habt Ihr uns bis jetzt nicht gesehen? Wenn wir unseren Fußball spielen, ist es außergewöhnlich. Aber heute haben sie gespielt, wie sie es wollten", motzte der 22-Jährige weiter und äußerte dann seinen brisanten Verdacht, dass man vor dem Halbfinale aufgrund der großen Dominanz der bisherigen WM-Auftritte womöglich auch etwas zu arrogant im Vorfeld der Partie gegen Spanien gewesen sei.