VIDEO: Arsenal-Star Eberechi Eze lobt Trent Alexander-Arnold als den besten Passgeber, den er je gesehen hat, und nennt den Verteidiger von Nottingham Forest als seinen härtesten Gegner

Eze hat sich offen über die Einflüsse und Herausforderungen geäußert, die seinen Aufstieg an die Spitze der Premier League geprägt haben. Der kreative Mittelfeldspieler, der zu einem Dreh- und Angelpunkt im Angriff der Gunners geworden ist, gab Einblicke in seine Fußballkarriere, von den Legenden, die er als Jugendlicher verehrte, bis hin zu den Elite-Gegnern, denen er heute gegenübersteht. Im Gespräch mit GOAL bei den London Football Awards, in Zusammenarbeit mit der Willow Foundation, reflektierte Eze über die pure Freude am Spiel. Für einen Spieler, der für sein Flair und seine technischen Fähigkeiten bekannt ist, ist die Wahl seines Kindheitshelden für diejenigen, die ihn im Emirates Stadium über den Platz gleiten sehen, wenig überraschend.

Auf die Frage, welcher Spieler sein Vorbild in seiner Kindheit war, antwortete Eze ohne zu zögern: „Ronaldinho.“ Der Einfluss der brasilianischen Legende ist in Ezes Spielstil deutlich zu erkennen, der sich durch ein ähnliches Gefühl von Freiheit und den Wunsch auszeichnet, das Publikum mit kreativen Bewegungen zu unterhalten. Als er über seine persönlichen Höhepunkte nachdachte, bezeichnete er seinen atemberaubenden akrobatischen Treffer gegen West Ham United für Crystal Palace im April 2024 als das beste Tor, das er je geschossen hat.