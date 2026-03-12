Getty/GOAL
VIDEO: Arsenal-Star Eberechi Eze lobt Trent Alexander-Arnold als den besten Passgeber, den er je gesehen hat, und nennt den Verteidiger von Nottingham Forest als seinen härtesten Gegner
Der Einfluss einer brasilianischen Ikone
Eze hat sich offen über die Einflüsse und Herausforderungen geäußert, die seinen Aufstieg an die Spitze der Premier League geprägt haben. Der kreative Mittelfeldspieler, der zu einem Dreh- und Angelpunkt im Angriff der Gunners geworden ist, gab Einblicke in seine Fußballkarriere, von den Legenden, die er als Jugendlicher verehrte, bis hin zu den Elite-Gegnern, denen er heute gegenübersteht. Im Gespräch mit GOAL bei den London Football Awards, in Zusammenarbeit mit der Willow Foundation, reflektierte Eze über die pure Freude am Spiel. Für einen Spieler, der für sein Flair und seine technischen Fähigkeiten bekannt ist, ist die Wahl seines Kindheitshelden für diejenigen, die ihn im Emirates Stadium über den Platz gleiten sehen, wenig überraschend.
Auf die Frage, welcher Spieler sein Vorbild in seiner Kindheit war, antwortete Eze ohne zu zögern: „Ronaldinho.“ Der Einfluss der brasilianischen Legende ist in Ezes Spielstil deutlich zu erkennen, der sich durch ein ähnliches Gefühl von Freiheit und den Wunsch auszeichnet, das Publikum mit kreativen Bewegungen zu unterhalten. Als er über seine persönlichen Höhepunkte nachdachte, bezeichnete er seinen atemberaubenden akrobatischen Treffer gegen West Ham United für Crystal Palace im April 2024 als das beste Tor, das er je geschossen hat.
Eze lobt den „besonderen“ De Bruyne und Passkönig Trent
Das Interview befasste sich auch mit Ezes großem Talent und seinen Begegnungen in nationalen Wettbewerben. Als er über die Kunst des Passspiels sprach, lobte Eze den Star von Real Madrid und englischen Nationalmannschaftskollegen Trent Alexander-Arnold und bezeichnete ihn als den besten Passgeber, den er je gesehen habe, wobei er dessen einzigartige Spielübersicht und Fähigkeit, große Räume abzudecken, hervorhob.
Das Gespräch wandte sich dann den härtesten Gegnern zu, denen er auf dem Platz begegnet ist. Eze drückte großen Respekt für den ehemaligen Star von Manchester City, Kevin De Bruyne, als „besonderen Menschen“ und besten Spieler, dem er je begegnet ist, aus und hob die Fähigkeit des Belgiers hervor, den Spielfluss zu kontrollieren.
Ein überraschender defensiver Erzfeind
Interessanterweise nannte Eze auf die Frage nach dem schwierigsten Verteidiger nicht einen der üblichen bekannten Namen, sondern Ola Aina. Diese Wahl unterstreicht die taktischen Kämpfe, die abseits der Schlagzeilen stattfinden, wo individuelle Physis und Positionierung die größten Hürden für Angreifer darstellen.
Die Wahl von Aina, dem vielseitigen und athletischen Außenverteidiger von Nottingham Forest, unterstreicht die Tiefe des derzeit in der Premier League verfügbaren Talents. Während viele Angreifer vielleicht auf Spieler wie Virgil van Dijk verweisen würden, beweist Ezes Wahl, dass individuelle Duelle oft durch bestimmte körperliche Eigenschaften und Timing entschieden werden, über die der Forest-Spieler in Eins-gegen-Eins-Situationen reichlich verfügt.
Auf der Jagd nach weiteren Titeln im Norden Londons
Schließlich blickte Eze auf seinen stolzesten Moment in einem Fußballtrikot zurück. Er nannte den Sieg von Palace im FA-Cup-Finale 2025 gegen Manchester City als das beste Spiel, das er bisher bestritten hat. Da Arsenal an mehreren Fronten antritt, hat der Mittelfeldspieler eindeutig noch größere Ziele für die nahe Zukunft im Visier. Die Gunners jagen derzeit ein beispielloses Vierfach-Triple, wobei am Samstag zunächst ein Premier-League-Duell gegen Everton ansteht.
