VIDEO: Andreas Pereira sabotiert Memphis Depay, als sein ehemaliger Teamkollege von Man Utd ausrutscht und einen Elfmeter im Derby zwischen Corinthians und Palmeiras verschießt.

Memphis Depay rutschte aus und verschoss einen Elfmeter im Derby zwischen Corinthians und Palmeiras in der Paulista A1 am Sonntag, nachdem sein ehemaliger Teamkollege von Manchester United, Andreas Pereira, ihn sabotiert hatte. Depay vergab die Chance, in der ersten Halbzeit die Führung zu erzielen, und Corinthians verlor schließlich mit 1:0, nachdem Jose Manuel Lopez in der 84. Minute den Siegtreffer für Palmeiras erzielte.

  • Pereiras Sabotageakt bleibt ungestraft

    Ohne Pereiras Eskapaden hätte Depay den Elfmeter vielleicht nicht verschossen. Der Mittelfeldspieler von Palmeiras wurde dabei beobachtet, wie er mit den Füßen den Elfmeterpunkt zerkratzte, bevor Depay antrat. Die Schiedsrichterkommentatorin von ESPN, Renata Ruel, erklärte, dass Pereiras Verhalten eine gelbe Karte verdient hätte, aber nur, wenn der Schiedsrichter es bemerkt hätte – der VAR konnte nicht eingreifen.

    Zum Glück für Pereira sah Schiedsrichter Raphael Claus den Vorfall nicht. Depay verlor dann beim Schuss den Halt und der Ball flog harmlos am Tor vorbei.

  • Sehen Sie, wie Pereira den Elfmeter verschießt und Depay daneben schießt.

  • „Ich habe in meiner gesamten Karriere nie einen Fehler gemacht.“

    Depay äußerte sich nach dem Spiel in den sozialen Medien, wies auf Pereiras hinterhältige Taktik hin und rief die Fans zum Kampf auf. „Das Ergebnis von gestern Abend spiegelt nicht wider, wie das Spiel tatsächlich verlaufen ist. Wir haben fast während des gesamten Spiels gezeigt, dass wir den Sieg mehr wollten als sie, aber leider waren wir nicht effizient genug“, schrieb er auf Instagram.

    „Der Elfmeter hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, weil ich in meiner gesamten Karriere noch nie einen Fehler gemacht habe. Alle haben gesehen, was passiert ist, aber das ist okay. Ich übernehme die Verantwortung. Ich halte meinen Kopf hoch und glaube an meine Mannschaft. Mit der Unterstützung der Fans werden wir bald weitere Trophäen gewinnen. Lasst uns nach vorne schauen.“

    Es war jedoch der zweite Elfmeter-Fehlschuss in Depays Karriere bei Corinthians. In der letzten Saison musste er eine Blamage hinnehmen, als sein Panenka-Versuch gegen Mirassol vom Torwart gehalten wurde.

  • Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Wie geht es weiter für Depay und Pereira?

    Depay und Pereira spielten zwischen 2015 und 2017 gemeinsam bei Man Utd und verhalfen dem Verein zu Titeln im FA Cup, in der Europa League und im Ligapokal. Pereira blieb bis 2022 bei Old Trafford, Depay hingegen verließ den Verein im Sommer 2017, nachdem er bei dem damaligen Trainer der Red Devils, Jose Mourinho, in Ungnade gefallen war. Er spielte anschließend für Barcelona und Atlético Madrid, bevor er 2024 zu Corinthians wechselte.

    Er wird am Donnerstag wieder zum Einsatz kommen, wenn Corinthians in der brasilianischen Serie A auf Red Bull Bragantino trifft, während Pereira und Palmeiras am folgenden Tag zu Internacional reisen werden.

    Automatisch übersetzt von GOAL-e

