VIDEO: Andreas Pereira sabotiert Memphis Depay, als sein ehemaliger Teamkollege von Man Utd ausrutscht und einen Elfmeter im Derby zwischen Corinthians und Palmeiras verschießt.

Ohne Pereiras Eskapaden hätte Depay den Elfmeter vielleicht nicht verschossen. Der Mittelfeldspieler von Palmeiras wurde dabei beobachtet, wie er mit den Füßen den Elfmeterpunkt zerkratzte, bevor Depay antrat. Die Schiedsrichterkommentatorin von ESPN, Renata Ruel, erklärte, dass Pereiras Verhalten eine gelbe Karte verdient hätte, aber nur, wenn der Schiedsrichter es bemerkt hätte – der VAR konnte nicht eingreifen.
Zum Glück für Pereira sah Schiedsrichter Raphael Claus den Vorfall nicht. Depay verlor dann beim Schuss den Halt und der Ball flog harmlos am Tor vorbei.