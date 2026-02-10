VIDEO: Andreas Pereira sabotiert Memphis Depay, als sein ehemaliger Teamkollege von Man Utd ausrutscht und einen Elfmeter im Derby zwischen Corinthians und Palmeiras verschießt.

Depay äußerte sich nach dem Spiel in den sozialen Medien, wies auf Pereiras hinterhältige Taktik hin und rief die Fans zum Kampf auf. „Das Ergebnis von gestern Abend spiegelt nicht wider, wie das Spiel tatsächlich verlaufen ist. Wir haben fast während des gesamten Spiels gezeigt, dass wir den Sieg mehr wollten als sie, aber leider waren wir nicht effizient genug“, schrieb er auf Instagram.

„Der Elfmeter hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, weil ich in meiner gesamten Karriere noch nie einen Fehler gemacht habe. Alle haben gesehen, was passiert ist, aber das ist okay. Ich übernehme die Verantwortung. Ich halte meinen Kopf hoch und glaube an meine Mannschaft. Mit der Unterstützung der Fans werden wir bald weitere Trophäen gewinnen. Lasst uns nach vorne schauen.“

Es war jedoch der zweite Elfmeter-Fehlschuss in Depays Karriere bei Corinthians. In der letzten Saison musste er eine Blamage hinnehmen, als sein Panenka-Versuch gegen Mirassol vom Torwart gehalten wurde.