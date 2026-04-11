Nach Informationen der Bild-Zeitung einigte sich Borussia Dortmund mit dem deutschen Nationalspieler vor allem wegen dessen fehlender Alternativen.
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Verwirrung um die Integration des FC Bayern München in Nico Schlotterbecks Ausstiegsklausel: Ein brisanter Bericht legt Details zum Vertragspoker mit dem BVB offen
Trotz monatelanger Bedenkzeit lag Schlotterbeck kein konkretes Angebot eines europäischen Topklubs vor. Real Madrid zog sich laut Insidern früh aus dem Poker zurück, während Barcelona und Liverpool die Lage nur beobachteten.
Schlotterbeck war sich bewusst, dass seine abwartende Haltung im BVB-Fanlager auf wenig Verständnis stieß. Mit der Verlängerung seines Vertrags bis 2031 dürfte nun vorerst Ruhe eingekehrt sein.
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Nico Schlotterbeck: FC Bayern wohl explizit nicht in die Ausstiegsklausel integriert
Die Angelegenheit ist nicht beendet, sondern lediglich vertagt. Laut übereinstimmenden Medienberichten sicherte sich Schlotterbeck eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag. Für 50 bis 60 Millionen Euro könnte er den BVB bereits nach der WM verlassen, um zu einem Topklub zu wechseln.
Welche Topklubs konkret zur Auswahl stehen, ist noch offen; doch wohl gehören dazu Liverpool, Barcelona, Manchester City, Manchester United, PSG und Real Madrid. Die Bild hatte zunächst auch den FC Bayern München genannt, später jedoch korrigiert: Die Klausel gilt ausdrücklich nicht für den deutschen Rekordmeister, sondern ausschließlich für internationale Topklubs. Damit soll ein Wechsel zum größten Bundesligarivalen des BVB von vornherein unterbunden werden.
Auf DAZN-Nachfrage bestätigte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstagnachmittag lediglich, dass der BVB sich grundsätzlich nicht zu Vertragsinhalten äußere.
Gleichzeitig ist Schlotterbeck zum neuen Topverdiener des BVB aufgestiegen. Laut „kicker“ kassiert er künftig zehn Millionen Euro pro Jahr plus Boni und löst damit Niklas Süle ab, der den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird. Bleibt er länger, gilt er als Kandidat für die Kapitänsbinde, die aktuell Emre Can trägt. Mit dem 32-Jährigen verlängerte Borussia Dortmund trotz dessen Kreuzbandrisses kürzlich um ein weiteres Jahr.
Nico Schlotterbecks Leistungsdaten beim BVB
Einsätze Tore Assists Gelbe Karten Platzverweise 155 10 18 26 3