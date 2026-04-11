Verwirrung um die Integration des FC Bayern München in Nico Schlotterbecks Ausstiegsklausel: Ein brisanter Bericht legt Details zum Vertragspoker mit dem BVB offen

Die Angelegenheit ist nicht beendet, sondern lediglich vertagt. Laut übereinstimmenden Medienberichten sicherte sich Schlotterbeck eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag. Für 50 bis 60 Millionen Euro könnte er den BVB bereits nach der WM verlassen, um zu einem Topklub zu wechseln.

Welche Topklubs konkret zur Auswahl stehen, ist noch offen; doch wohl gehören dazu Liverpool, Barcelona, Manchester City, Manchester United, PSG und Real Madrid. Die Bild hatte zunächst auch den FC Bayern München genannt, später jedoch korrigiert: Die Klausel gilt ausdrücklich nicht für den deutschen Rekordmeister, sondern ausschließlich für internationale Topklubs. Damit soll ein Wechsel zum größten Bundesligarivalen des BVB von vornherein unterbunden werden.

Auf DAZN-Nachfrage bestätigte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstagnachmittag lediglich, dass der BVB sich grundsätzlich nicht zu Vertragsinhalten äußere.

Gleichzeitig ist Schlotterbeck zum neuen Topverdiener des BVB aufgestiegen. Laut „kicker“ kassiert er künftig zehn Millionen Euro pro Jahr plus Boni und löst damit Niklas Süle ab, der den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird. Bleibt er länger, gilt er als Kandidat für die Kapitänsbinde, die aktuell Emre Can trägt. Mit dem 32-Jährigen verlängerte Borussia Dortmund trotz dessen Kreuzbandrisses kürzlich um ein weiteres Jahr.