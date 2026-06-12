Wie Sky berichtet, prüfe Kieran Trippier nur drei Tage nach seiner Vertragsunterschrift beim Premier-League-Absteiger bereits die Möglichkeit einer sofortigen Vertragsauflösung.
Vertragsauflösung nach nur drei Tagen? England-Star "schockiert" und "wütend" über Entwicklung bei seinem neuen Klub
Entlassung von Wolves-Trainer Edwards löst Chaos in Wolverhampton aus
Hintergrund: Am Donnerstag war Trainer Rob Edwards, treibende Kraft hinter dem Transfer des ehemaligen englischen Nationalspielers, entlassen worden. Trippier sei "wütend" und "schockiert" gewesen und kokettiere nun mit einer Auflösung seines ab dem 1. Juli bis 2028 gültigen Vertrags.
Der 35-Jährige spielte zuvor nach drei Jahren bei Atletico Madrid seit Januar 2022 für Newcastle United. Für die Magpies absolvierte er 160 Pflichtspiele (vier Tore, 29 Vorlagen). Bei der EM 2024 war er noch Stammkraft bei den Three Lions, saß im Finale gegen Spanien aber die gesamte Spielzeit auf der Bank. Anschließend beendete er seine Nationalmannschaftskarriere.
Nach der abgelaufenen Spielzeit endete nun auch Trippiers Zeit bei den Magpies, seit April war bekannt, dass sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert wird.
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Wolverhampton Wanderers wurden fast zur schlechtesten Mannschaft der PL-Geschichte
"Es ist nun an der Zeit, diesen großartigen Verein zu verlassen. Hier habe ich mich am wohlsten gefühlt. Es ist emotional für mich. Es war eine unglaubliche Zeit mit euch, ich werde euch alle vermissen. Mit euch einen Titel zu gewinnen, war wirklich etwas ganz Besonderes - der Höhepunkt meiner Karriere", sagte er in einem Statement zu seinem Ende in Newcastle, wo er 2025 den League Cup gewann.
Nun sollte es für Trippier bei den sang- und klanglos abgestiegenen Wolves in der Championship weitergehen. "Wir wissen, welche Herausforderung in der Championship vor uns liegt, aber Kierans Verpflichtung zeigt, wie ehrgeizig wir sein wollen. Wir freuen uns darauf, dass er seine Professionalität, seinen Charakter und seine außergewöhnlich hohen Standards in die Mannschaft einbringt und dabei hilft, den Verein voranzubringen", wurde Wolves-Besitzer Nathan Shi bei der Verkündung des Transfers am Dienstag noch zitiert.
Dann folgte am Donnerstag die Trennung von Edwards, der in Wolverhampton erst im November in einer nahezu damals schon aussichtslosen Situation übernommen hatte. Es folgten sieben weitere Pleiten in Serie und die Wolves nahmen Kurs, die schlechteste Mannschaft der Premier-League-Geschichte zu werden, ehe am 3. Januar 2026 der erste Sieg der Wolves unter Edwards folgte. Anschließend wurde es ergebnistechnisch deutlich besser, ehe zum Saisonende wieder ein Einbruch folgte. Unter Edwards blieben die Wolves in den letzten neun Saisonspielen sieglos (fünf Niederlagen, vier Unentschieden).
Platzt auch der Wechsel von WM-Held Raul Jimenez?
Womöglich wäre es dennoch aus Sicht der Wolves klüger gewesen, mit Edwards weiterzumachen. Denn nicht nur der Trippier-Transfer droht nun doch noch zu platzen, sondern auch der am Mittwoch vollzogene Wechsel von Mexikos WM-Held Raul Jimenez könnte auf dem Prüfstand stehen. Auch beim ehemaligen Stürmer des FC Fulham soll Edwards eine entscheidende Rolle für einen Wechsel zu Wolverhampton gespielt haben.