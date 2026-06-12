Vertragsauflösung nach nur drei Tagen? England-Star "schockiert" und "wütend" über Entwicklung bei seinem neuen Klub

"Es ist nun an der Zeit, diesen großartigen Verein zu verlassen. Hier habe ich mich am wohlsten gefühlt. Es ist emotional für mich. Es war eine unglaubliche Zeit mit euch, ich werde euch alle vermissen. Mit euch einen Titel zu gewinnen, war wirklich etwas ganz Besonderes - der Höhepunkt meiner Karriere", sagte er in einem Statement zu seinem Ende in Newcastle, wo er 2025 den League Cup gewann.

Nun sollte es für Trippier bei den sang- und klanglos abgestiegenen Wolves in der Championship weitergehen. "Wir wissen, welche Herausforderung in der Championship vor uns liegt, aber Kierans Verpflichtung zeigt, wie ehrgeizig wir sein wollen. Wir freuen uns darauf, dass er seine Professionalität, seinen Charakter und seine außergewöhnlich hohen Standards in die Mannschaft einbringt und dabei hilft, den Verein voranzubringen", wurde Wolves-Besitzer Nathan Shi bei der Verkündung des Transfers am Dienstag noch zitiert.

Dann folgte am Donnerstag die Trennung von Edwards, der in Wolverhampton erst im November in einer nahezu damals schon aussichtslosen Situation übernommen hatte. Es folgten sieben weitere Pleiten in Serie und die Wolves nahmen Kurs, die schlechteste Mannschaft der Premier-League-Geschichte zu werden, ehe am 3. Januar 2026 der erste Sieg der Wolves unter Edwards folgte. Anschließend wurde es ergebnistechnisch deutlich besser, ehe zum Saisonende wieder ein Einbruch folgte. Unter Edwards blieben die Wolves in den letzten neun Saisonspielen sieglos (fünf Niederlagen, vier Unentschieden).