Vertrag bis einschließlich der WM 2030 - und deutlich mehr Gehalt als Julian Nagelsmann? Was der DFB und Jürgen Klopp in den USA besprechen müssen

Wie Sky berichtet, soll die DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf sowie Vize und Klopp-Vertrautem Hans-Joachim Watzke am Donnerstag in den USA eintreffen, wo sich Klopp als Experte bei MagentaTV noch bis zum Ende der WM aufhalten wird.

Für Freitag und Samstag sind laut Sky dann die ersten Verhandlungsrunden zwischen den DFB-Bossen und Klopp sowie dessen Berater Marc Kosicke angesetzt. Dabei soll über mehrere wichtige Punkte gesprochen werden, unter anderem die Vertragsdauer. Sky zufolge würde der DFB einen Kontrakt bis einschließlich der WM 2030 präferieren.

In Sachen Gehalt muss sich der DFB sicherlich strecken. Laut Sky kassiert Klopp in seinem aktuellen Job als Head of Global Soccer bei Red Bull ein jährliches Fixgehalt in Höhe von neun bis zehn Millionen Euro. Dem Vernehmen nach müsste der DFB Klopp mit einem mindestens ähnlichen Salär überzeugen, von zehn Millionen Euro ist die Rede.

Damit würde der 59-Jährige deutlich mehr verdienen als sein Vorgänger Julian Nagelsmann, der nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zurückgetreten war. Nagelsmann soll rund sieben Millionen Euro jährlich kassiert haben, im Zuge der Trennung einigten sich der DFB und der 38-Jährige wohl darauf, dass man ihm mit 6,8 Millionen Euro etwas weniger als eines der beiden Nagelsmann laut Vertrag eigentlich noch zustehenden Jahresgehälter als Abfindung zahlt. Das Arbeitspapier des nun ehemaligen DFB-Coaches wäre noch bis einschließlich der EM 2028 gültig gewesen.