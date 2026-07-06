Die ersten konkreten Schritte auf dem Weg des DFB, Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer ins Boot zu holen, sind offenbar terminiert.
Vertrag bis einschließlich der WM 2030 - und deutlich mehr Gehalt als Julian Nagelsmann? Was der DFB und Jürgen Klopp in den USA besprechen müssen
Jürgen Klopp wird für den DFB teurer als Julian Nagelsmann
Wie Sky berichtet, soll die DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf sowie Vize und Klopp-Vertrautem Hans-Joachim Watzke am Donnerstag in den USA eintreffen, wo sich Klopp als Experte bei MagentaTV noch bis zum Ende der WM aufhalten wird.
Für Freitag und Samstag sind laut Sky dann die ersten Verhandlungsrunden zwischen den DFB-Bossen und Klopp sowie dessen Berater Marc Kosicke angesetzt. Dabei soll über mehrere wichtige Punkte gesprochen werden, unter anderem die Vertragsdauer. Sky zufolge würde der DFB einen Kontrakt bis einschließlich der WM 2030 präferieren.
In Sachen Gehalt muss sich der DFB sicherlich strecken. Laut Sky kassiert Klopp in seinem aktuellen Job als Head of Global Soccer bei Red Bull ein jährliches Fixgehalt in Höhe von neun bis zehn Millionen Euro. Dem Vernehmen nach müsste der DFB Klopp mit einem mindestens ähnlichen Salär überzeugen, von zehn Millionen Euro ist die Rede.
Damit würde der 59-Jährige deutlich mehr verdienen als sein Vorgänger Julian Nagelsmann, der nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zurückgetreten war. Nagelsmann soll rund sieben Millionen Euro jährlich kassiert haben, im Zuge der Trennung einigten sich der DFB und der 38-Jährige wohl darauf, dass man ihm mit 6,8 Millionen Euro etwas weniger als eines der beiden Nagelsmann laut Vertrag eigentlich noch zustehenden Jahresgehälter als Abfindung zahlt. Das Arbeitspapier des nun ehemaligen DFB-Coaches wäre noch bis einschließlich der EM 2028 gültig gewesen.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp: Findet der DFB eine Einigung mit Red Bull?
In den Gesprächen mit Klopp, der seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Bundestrainerpostens bereits signalisiert hat, soll es indes auch darum gehen, welchen Einfluss der ehemalige BVB- und Liverpool-Coach außerhalb der A-Nationalmannschaft beim DFB erhält. Zudem muss geklärt werden, welche Co-Trainer Klopp an seiner Seite wollen würde.
Der Plan des Deutschen Fußballbundes sehe dabei klar vor, so heißt es bei Sky, sich primär um eine Einigung mit Klopp zu kümmern. Erst danach wolle man in die konkreten Gespräche mit Red Bull eintauchen, um den Wunschkandidaten aus seinem dort noch bis Ende 2029 datierten Vertrag loszueisen.
Oliver Mintzlaff, Aufsichtsratsvorsitzender von RB Leipzig, soll für die Verhandlungen mit dem DFB kommende Woche ebenfalls in die USA reisen. Grundsätzlich ist Red Bull dem Vernehmen nach dazu bereit, Klopp aus seinem Vertrag zu lassen und ihm in seinem Bestreben, das Amt des Bundestrainers zu übernehmen, keine Steine in den Weg zu legen. Dennoch fordert man bei Red Bull vom DFB dafür natürlich faire Lösungsansätze.
"Ich muss auch mit meinem Chef Oliver Mintzlaff reden. Ihm liegt der deutsche Fußball am Herzen. Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen. Es ist nicht so einfach, da auszusteigen", hatte Klopp jüngst bei MagentaTV betont.
Mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie? Die nächsten Länderspiele von Deutschland
Datum
Wettbewerb
Spiel
24. September
Nations League
Niederlande vs. Deutschland
27. September
Nations League
Deutschland vs. Griechenland
1. Oktober
Nations League
Deutschland vs. Serbien
4. Oktober
Nations League
Griechenland vs. Deutschland
13. November
Nations League
Serbien vs. Deutschland
16. November
Nations League
Deutschland vs. Niederlande
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".