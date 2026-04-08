Verstörende Szenen in Madrid! Spanische Polizei geht mit Schlagstöcken auf Fans des FC Bayern München los

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Polizisten mit Schlagstöcken auf Fans losgehen, diese herumschubsen, zusammentreiben und in einzelnen Fällen auch unter Gewaltanwendung abführen. Ein älterer Mann etwa wird von den Behörde mitgenommen, während dessen Tochter verzweifelt nach ihm ruft.

Eine offizielle Stellungnahme der Bayern gab es nicht, auch die Polizei in Madrid äußerte sich bisher nicht zu den Vorfällen. Lediglich auf Social Media wird das vorgehen der Beamten scharf kritisiert und die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes in Frage gestellt.



