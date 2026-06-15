"Verstehen uns sehr gut": Aleksandar Pavlovic hofft auf Zuschlag des FC Bayern München bei Wunschspieler

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der FC Bayern München ein Auge auf den 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt geworfen. Die Bild berichtete jüngst davon, dass ein Transfer Browns an die Säbener Straße unmittelbar bevorstehe.

Die Vereine hätten sich auf eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro geeinigt, die der FCB an die SGE überweisen müsse. Zwischen Bayern und dem Spieler sei schon länger alles klar - angeblich lehnte Brown sogar einen Wechsel in die Premier League ab, um sich den Münchnern anschließen zu können.

Beim deutschen Rekordmeister soll der Linksverteidiger dann einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen. Der Zeitplan für den Transfer steht demnach bereits fest und ist eng mit dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verknüpft. Den obligatorischen Medizincheck soll Brown direkt vor Ort im WM-Quartier des DFB-Teams in den USA absolvieren.

Mit Browns bevorstehender Verpflichtung gleichzeitig die Frage einher, wie es um Alphonso Davies' Zukunft im Verein steht. Die häufigen Verletzungsprobleme des Kanadiers in den vergangenen eineinhalb Jahre sollen angeblich für Grübeln bei den FCB-Bossen sorgen. Ende Mai hatte der kicker berichtet, dass ein Abgang von Davies im Sommer ein mögliches Szenario sei.