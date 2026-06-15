"Auf jeden Fall würde ich mich freuen! Das wäre top. Ein super Junge und Spieler. Wir verstehen uns sehr gut und ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er heute getroffen hat!", erklärte der 22-Jährige im Anschluss an den Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Curacao.
"Verstehen uns sehr gut": Aleksandar Pavlovic hofft auf Zuschlag des FC Bayern München bei Wunschspieler
Beim 7:1 (3:1) gegen den Underdog im ersten Gruppenspiel war Brown von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Startelf berufen worden und wusste mit einem Tor sowie einem Assist auf der linken Defensivseite absolut zu überzeugen.
Noch vor Turnierstart galt eigentlich RB Leipzigs David Raum als die von Nagelsmann präferierte Option auf der Position des Linksverteidigers, Brown machte mit zwei guten Auftritten in den abschließenden Länderspielen gegen Finnland und die USA allerdings kräftig Werbung für sich.
- AFP
Transfer von Brown zum FC Bayern noch während der WM?
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der FC Bayern München ein Auge auf den 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt geworfen. Die Bild berichtete jüngst davon, dass ein Transfer Browns an die Säbener Straße unmittelbar bevorstehe.
Die Vereine hätten sich auf eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro geeinigt, die der FCB an die SGE überweisen müsse. Zwischen Bayern und dem Spieler sei schon länger alles klar - angeblich lehnte Brown sogar einen Wechsel in die Premier League ab, um sich den Münchnern anschließen zu können.
Beim deutschen Rekordmeister soll der Linksverteidiger dann einen Vertrag bis 2031 unterzeichnen. Der Zeitplan für den Transfer steht demnach bereits fest und ist eng mit dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verknüpft. Den obligatorischen Medizincheck soll Brown direkt vor Ort im WM-Quartier des DFB-Teams in den USA absolvieren.
Mit Browns bevorstehender Verpflichtung gleichzeitig die Frage einher, wie es um Alphonso Davies' Zukunft im Verein steht. Die häufigen Verletzungsprobleme des Kanadiers in den vergangenen eineinhalb Jahre sollen angeblich für Grübeln bei den FCB-Bossen sorgen. Ende Mai hatte der kicker berichtet, dass ein Abgang von Davies im Sommer ein mögliches Szenario sei.
Nathaniel Brown: Leistungsdaten und Statistiken für Eintracht Frankfurt 2025/26
Spiele
42
Tore
4
Assists
6
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.