"Verstehe ich nicht": Star des FC Bayern München nach Last-Minute-Aus bei der WM bitter enttäuscht

Der Treffer wurde vom Unparteiischen-Gespann nach Eingriff der VAR jedoch wieder einkassiert, da Stanisics Mitspieler Igor Matanovic die Kugel bei besagter Hereingabe mit den Haaren berührt hatte und folglich eine Abseitsposition vorlag.

Auf den TV-Bildern war eine Berührung Matanovics nicht zu erkennen, allerdings signalisierte der im Ball integrierte Chip einen Ausschlag in genau dem Moment, als das Spielgerät am Kroaten vorbeisegelte. Schiedsrichter Espen Eskas entschied letztlich auf Abseits und erkannte das Tor ab.

"Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, dass der Ball einen Sensor hat und der einen Ausschlag gegeben hat, dass Igor den Ball berührt hat", erklärte Stanisic im Gespräch mit dem kicker. "Aber dann verstehe ich nicht, warum der Schiedsrichter überhaupt rausgeht und sich die Situation anschaut. Wenn der Ball einen Ausschlag zeigt, ist es ja eigentlich klar. Das finde ich skurril. Am Ende des Tages kannst du dagegen aber nichts machen."

Kroatien gelang es nach dem späten Schock nicht mehr zurückzuschlagen - der WM-Finalist von 2018 schied damit bereits in der Runde der letzten 32 Mannschaften aus.