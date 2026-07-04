Die Kroaten waren durch einen späten Treffer von Milan-Neuzugang Goncalo Ramos bis in die Nachspielzeit mit 1:2 zurückgelegen, ehe Josko Gvardiol nach einer Flanke das Durcheinander im portugiesischen Sechzehner nutzte und zum vermeintlichen, viel umjubelten Ausgleich traf.
"Verstehe ich nicht": Star des FC Bayern München nach Last-Minute-Aus bei der WM bitter enttäuscht
Der Treffer wurde vom Unparteiischen-Gespann nach Eingriff der VAR jedoch wieder einkassiert, da Stanisics Mitspieler Igor Matanovic die Kugel bei besagter Hereingabe mit den Haaren berührt hatte und folglich eine Abseitsposition vorlag.
Auf den TV-Bildern war eine Berührung Matanovics nicht zu erkennen, allerdings signalisierte der im Ball integrierte Chip einen Ausschlag in genau dem Moment, als das Spielgerät am Kroaten vorbeisegelte. Schiedsrichter Espen Eskas entschied letztlich auf Abseits und erkannte das Tor ab.
"Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, dass der Ball einen Sensor hat und der einen Ausschlag gegeben hat, dass Igor den Ball berührt hat", erklärte Stanisic im Gespräch mit dem kicker. "Aber dann verstehe ich nicht, warum der Schiedsrichter überhaupt rausgeht und sich die Situation anschaut. Wenn der Ball einen Ausschlag zeigt, ist es ja eigentlich klar. Das finde ich skurril. Am Ende des Tages kannst du dagegen aber nichts machen."
Kroatien gelang es nach dem späten Schock nicht mehr zurückzuschlagen - der WM-Finalist von 2018 schied damit bereits in der Runde der letzten 32 Mannschaften aus.
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Stanisic hadert: "Das Momentum wäre auf unserer Seite gewesen"
Stanisic betonte, mit einem "leeren Gefühl nach Hause" zu fahren, auch wenn man gegen eine Mannschaft mit "brutaler Qualität" verloren habe. "Das ist extrem bitter. Nach dem 2:2 hatte ich das Gefühl, dass das Momentum auf unserer Seite gewesen wäre. Ich glaube, jeder im Stadion hatte dieses Gefühl. Zumindest auf dem Platz hatte ich den Eindruck, dass wir Portugal in der Verlängerung hätten schlagen können. Aber hätte, wenn und aber - jetzt sind wir leider draußen."
Dass die bittere Enttäuschung Auswirkungen auf die kommende Saison beim FC Bayern München haben könnte, glaubt der 26-Jährige indes nicht. "Es ist ja nicht die erste Niederlage, die wir erlebt haben. Man muss lernen, damit umzugehen, es besser zu machen und es dann auch abzuhaken. Ich glaube nicht, dass wir das in die neue Saison mittragen. Aber natürlich hätte es für uns alle besser laufen können."
Neben Stanisic verlief die WM vor allem für die deutschen Spieler des Rekordmeisters ernüchternd. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala mussten mit dem DFB-Team nach der blamablen Pleite gegen Paraguay ebenfalls vorzeitig ihre Koffer packen.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.