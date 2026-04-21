Borussia Dortmund hat offenbar Offensivtalent Zadok Yohanna vom schwedischen Erstligisten AIK Solna im Auge.
Verstärkung für die Offensive: BVB könnte sich Transferkampf mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig liefern
BVB und zwei andere Bundesligisten an Offensivtalent von schwedischem Erstligisten dran?
Wie Sky berichtet, ist das Interesse des BVB bereits sehr konkret. Demnach soll die Borussia den 18-jährigen Außenbahnspieler regelmäßig beobachten und könnte ihn schon im Sommer nach Dortmund holen. Allerdings habe der BVB in den beiden Bundesligakonkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig namhafte Konkurrenz im Werben um Yohanna.
Der Youngster, der vornehmlich über den rechten Flügel kommt, steht bei Solna noch bis Ende 2029 unter Vertrag. Im vergangenen Sommer war Yohanna aus seiner nigerianischen Heimat nach Schweden gewechselt, dort ist er zuletzt sehr gut in die gerade begonnene Saison gestartet (in Schweden wird im Kalenderjahr gespielt).
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Zadok Yohanna legte guten Saisonstart mit AIK Solna hin
In bis dato drei Ligaspielen in 2026, aus denen Solna sieben Punkte holte, stand Yohanna jeweils in der Startelf.
Dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Assists, zudem hatte er im März bei einem 4:0-Sieg über BK Häcken im schwedischen Pokal einen Doppelpack geschnürt.
Im Sommer zum BVB? Zadok Yohannas Zahlen für AIK Solna
Spiele
14
Tore
4
Assists
3
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.