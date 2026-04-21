Verstärkung für die Offensive: BVB könnte sich Transferkampf mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig liefern

Wie Sky berichtet, ist das Interesse des BVB bereits sehr konkret. Demnach soll die Borussia den 18-jährigen Außenbahnspieler regelmäßig beobachten und könnte ihn schon im Sommer nach Dortmund holen. Allerdings habe der BVB in den beiden Bundesligakonkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig namhafte Konkurrenz im Werben um Yohanna.

Der Youngster, der vornehmlich über den rechten Flügel kommt, steht bei Solna noch bis Ende 2029 unter Vertrag. Im vergangenen Sommer war Yohanna aus seiner nigerianischen Heimat nach Schweden gewechselt, dort ist er zuletzt sehr gut in die gerade begonnene Saison gestartet (in Schweden wird im Kalenderjahr gespielt).