Verschwiegenheitserklärung für Krankenhaus-Mitarbeiter: Neues Verletzungs-Drama um Neymar vor der WM

Neymar verletzte sich am 17. Mai während Santos' 0:3-Heimniederlage gegen Coritiba in der brasilianischen Serie A an der Wade und musste ausgewechselt werden. Zunächst war die Verletzung nicht als schwerwiegend eingestuft worden, sie soll sich später allerdings als Ödem entpuppt haben. Brasiliens Verband CBF teilte mit, es würden "keine weiteren Informationen veröffentlicht, bis die medizinische Abteilung ihre Untersuchungen abgeschlossen hat".

Neymar nahm bislang an drei Weltmeisterschaften teil. Den Traum vom Titelgewinn erfüllte er sich dabei bisher nicht. Nach einer schweren Knieverletzung aus dem Herbst 2023 und zahlreichen anschließenden Blessuren war er lange nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden. Seine mögliche WM-Teilnahme bestimmte in Brasilien wochenlang die Berichterstattung, ehe ihn Trainer Carlo Ancelotti in der vergangenen Woche in das 26-köpfige Aufgebot für die Endrunde berief.

Die Euphorie war unter den Fans anschließend groß, Neymar selbst vergoss Tränen angesichts der Aussicht auf weitere WM-Einsätze. Daraus könnte allerdings nun doch nichts werden. Sollten die Wadenprobleme sich als zu schwerwiegend herausstellen, könnte Ancelotti ihn doch noch streichen. Der endgültige Kader muss bei der FIFA bis zum 1. Juni gemeldet werden. Ancelotti kündigte in der Vergangenheit mehrfach an, er werde nur fitte Spieler mit zu dem Mammutturnier nehmen.

Nach dem Duell mit Panama folgt für die Selecao die Reise in die USA. Dort findet am 7. Juni in Cleveland der finale Test vor dem Beginn der Weltmeisterschaft. Dort trifft die Ancelotti-Elf, die zu den Titelanwärtern zählt, in der Gruppe C auf Marokko, Haiti und Schottland.