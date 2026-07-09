Auf Kylian Mbappe kann sich Frankreich verlassen. Der 27-Jährige ist bei der WM genau zur richtigen Zeit in absoluter Top-Form und stellt reihenweise Bestmarken auf. Beim 2:0 gegen Marokko vergab er zwar zunächst einen Elfmeter, traf dann aber mit einem tollen Tor zum 1:0 und bereitete auch Frankreichs zweiten Treffer durch Ousmane Dembele vor.

Ein Tor, ein Assist und ein verschossener Elfer in einem WM-Spiel von nur einem Spieler – das gab es in den vergangenen 60 Jahren nur viermal. Und zwei Tage nachdem Lionel Messi genau das gegen Ägypten gelang, machte es Kylian Mbappe ihm nach. Mit 20 WM-Treffern nach 20 Spielen bei einer Weltmeisterschaft ist er weiterhin Messi in der ewigen Torschützenliste auf den Fersen – und hat in seinem Alter mindestens noch ein Turnier, um den Argentinier dann zu überholen.

Beim Turnier in Katar war Mbappe schon überragend, doch in Nordamerika legt er nochmal etwas drauf. Mit acht Toren und zwei Assists kann er schon jetzt exakt die persönliche Bilanz vorweisen, die er 2022 nach Abschluss des Turniers hatte. Seit Donnerstag steht nun fest, dass noch zwei Spiele für ihn dazukommen werden, in denen er seine Werte noch in die Höhe schrauben kann.

Und das Erreichen eines Meilensteins durfte Mbappe auch noch feiern: Er ist seit dem WM-Viertelfinale der erste Spieler Frankreichs, der 100 Torbeteiligungen im Nationaltrikot vorweisen kann (64 Tore, 36 Vorlagen. Allzu lange dürfte er sich bei dieser runden Zahl wahrscheinlich nicht aufhalten – denn das nächste Spiel, das WM-Halbfinale gegen Spanien oder Belgien, steht schon am Dienstag an.