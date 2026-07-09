Im ersten WM-Viertelfinale hat sich Frankreich mit 2:0 (0:0) gegen Marokko durchgesetzt. Nach einem verschossenen Elfmeter in der ersten Halbzeit brachte Kylian Mbappe den Favoriten doch noch in Führung (60.). Ousmane Dembele erhöhte kurz darauf zum Endstand (67.).
Verrückte Zahlen: Kylian Mbappe zieht im Duell mit Lionel Messi nach - Marokko-Torwart Bono mit einer Wunderquote
- AFP
Die Zahlen beweisen es: Kylian Mbappe ist bei der WM in Top-Form
Auf Kylian Mbappe kann sich Frankreich verlassen. Der 27-Jährige ist bei der WM genau zur richtigen Zeit in absoluter Top-Form und stellt reihenweise Bestmarken auf. Beim 2:0 gegen Marokko vergab er zwar zunächst einen Elfmeter, traf dann aber mit einem tollen Tor zum 1:0 und bereitete auch Frankreichs zweiten Treffer durch Ousmane Dembele vor.
Ein Tor, ein Assist und ein verschossener Elfer in einem WM-Spiel von nur einem Spieler – das gab es in den vergangenen 60 Jahren nur viermal. Und zwei Tage nachdem Lionel Messi genau das gegen Ägypten gelang, machte es Kylian Mbappe ihm nach. Mit 20 WM-Treffern nach 20 Spielen bei einer Weltmeisterschaft ist er weiterhin Messi in der ewigen Torschützenliste auf den Fersen – und hat in seinem Alter mindestens noch ein Turnier, um den Argentinier dann zu überholen.
Beim Turnier in Katar war Mbappe schon überragend, doch in Nordamerika legt er nochmal etwas drauf. Mit acht Toren und zwei Assists kann er schon jetzt exakt die persönliche Bilanz vorweisen, die er 2022 nach Abschluss des Turniers hatte. Seit Donnerstag steht nun fest, dass noch zwei Spiele für ihn dazukommen werden, in denen er seine Werte noch in die Höhe schrauben kann.
Und das Erreichen eines Meilensteins durfte Mbappe auch noch feiern: Er ist seit dem WM-Viertelfinale der erste Spieler Frankreichs, der 100 Torbeteiligungen im Nationaltrikot vorweisen kann (64 Tore, 36 Vorlagen. Allzu lange dürfte er sich bei dieser runden Zahl wahrscheinlich nicht aufhalten – denn das nächste Spiel, das WM-Halbfinale gegen Spanien oder Belgien, steht schon am Dienstag an.
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Wiedergutmachung vom Schiri? Frankreich-Handspiel vor dem 1:0 bleibt unbestraft
Das 1:0 von Kylian Mbappe in der 60. Minute war wunderschön: Fast aus dem Stand schlenzte der Superstar der Franzosen die Kugel aus 18 Metern in die rechte Ecke. Am Treffer an sich hatte Marokko nichts auszusetzen, an der Entstehung allerdings schon. Denn kurz bevor Mbappe abziehen konnte, sprang Frankreichs Adrien Rabiot der Ball klar an die Hand. Ein Freistoß für Marokko? Nein, Schiedsrichter Facundo Tello ließ weiterlaufen – und zog sich damit den Zorn des Außenseiters zu.
Dass es kein einfaches Spiel für den Unparteiischen werden würde, war eigentlich schon seit seiner Ansetzung klar. Denn die hatte vor allem in Frankreich für riesige Aufregung gesorgt – schließlich kommt Tello, wie auch alle Mitglieder seines Gespanns, aus Argentinien. Mit der Albiceleste verbindet Frankreich in jüngerer Vergangenheit immerhin das WM-Finale 2022, das Argentinien im Elfmeterschießen für sich entschied. Danach folgten im Rahmen der Siegesfeiern rassistische Kommentare der argentinischen Spieler in Richtung des Finalgegners, was die Stimmung zwischen beiden Teams einigermaßen vergiftete.
Nun also sollte Tello ausgerechnet das Spiel der Equipe Tricolore und damit das eines der großen Konkurrenten Argentiniens leiten – und deshalb möglicherweise Marokko bevorteilen, so die Befürchtung in Frankreich. Dass Tello dann in der ersten Hälfte den Elfmeterschützen Kylian Mbappe mehr als drei Minuten warten ließ, bevor dieser ausführen durfte, passte schon in das Bild, was viele Kritiker der Schiri-Ansetzung vorher gezeichnet hatten. "Nimmt der hier Einfluss auf den Elfmeter? Jetzt hast du die Diskussion wieder", ärgerte sich auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger über den Unparteiischen, denn Mbappe vergab.
Dass der Fehlschluss am Ende nicht ins Gewicht fiel, weil Frankreich deutlich besser war und das Spiel in der zweiten Hälfte mit einem Doppelschlag entschied, ließ die Vorwürfe vonseiten der Franzosen abebben. Nur auf der anderen Seite machte sich Tello gleichzeitig mit dem nicht gegebenen Handspiel bei Marokko keine Freunde.
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Marokko setzt auf Bonos unglaubliche Elfmeterstärke
Die Favoritenrolle war klar verteilt: Frankreich hatte bei der WM in seinen fünf bisherigen Partien einen starken Eindruck gemacht und vor allem mit seiner Offensive rund um Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise geglänzt. Die Auftritte hatten wohl auch Marokko schwer beeindruckt – denn der Außenseiter verbarrikadierte sich im Viertelfinale in Boston in der eigenen Hälfte und konzentrierte sich lange Zeit ausschließlich darauf, hinten alles dicht zu halten. Wie wenig für Marokko nach vorne ging, zeigte der xG-Wert zur Pause, der bei 0,04 lag. Die Konzentration auf die Defensive ging eine Stunde lang gut – aber dann schlugen Mbappe und Dembele zu und machten den Sieg der Equipe Tricolore perfekt.
Von Beginn an hatte man den Eindruck, als wollte sich Marokko über 120 Minuten nur ins Elfmeterschießen retten. Denn immerhin stand mit Bono ein Torhüter bei ihnen hinten drin, der bei der WM schon vor dem Anpfiff eine Wunderquote in den Duellen vom Punkt vorweisen konnte: Acht Schützen probierten es bei Weltmeisterschaften gegen ihn – nur zwei trafen. Und diese Quote besserte er sogar in der ersten Hälfte noch auf: Kylian Mbappe wollte den Ball wenig überzeugend flach rechts am Keeper vorbeischieben, Bono fing die Kugel sogar. Eine Trefferquote von 78 Prozent bei Elfmetern wäre eigentlich normal. Der Marokko-Keeper ist bei Weltmeisterschaften aber in 78 Prozent der Duelle vom Punkt der Sieger. Eine Wahnsinns-Statistik – die dem Außenseiter aber am Ende auch nichts mehr brachte, denn Frankreich machte vor dem Elferschießen alles klar.
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Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.