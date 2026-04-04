Verona – Fiorentina, De Gea: „Alle Paraden widme ich meinem Vater, der im Krankenhaus liegt“

De Gea, der zum besten Spieler des Spiels gewählt wurde, widmete nach dem Spiel einen besonderen Gedanken: „Alle meine Paraden widme ich meinem Vater, der im Krankenhausliegt“, erzählte er den Reportern von DAZN. „Wir haben nicht das beste Spiel der Saison gezeigt, aber manchmal haben wir weniger geholt, als wir verdient hätten, und heute war es umgekehrt; so ist Fußball nun einmal. Heute haben wir uns auf dieses Spiel konzentriert, denn im Kampf um den Klassenerhalt haben wir noch nichts erreicht. Dann kommt die Europa League, die uns neue Impulse gibt: Crystal Palace ist eine Mannschaft, die wie alle Premier-League-Teams viel angreift und auf einem kleinen Platz spielt. Sie sind stark, aber wir werden versuchen, unser Bestes zu geben.“