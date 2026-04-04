Der Klassenerhalt der Fiorentina hängt auch von David De Gea ab, dem spanischen Torhüter und ehemaligen Spieler von Manchester United, der in einer äußerst schwierigen Saison für die „Viola“ die Mannschaft von Vanoli in den letzten Monaten der Meisterschaft im Spiel hält. Auch beim Auswärtsspiel in Verona, einem entscheidenden Duell im Kampf gegen den Abstieg, zeigte der 35-Jährige entscheidende Paraden für das Endergebnis: Die Fiorentina gewann 1:0, entscheidend war das Tor von Nicolò Fagioli knapp zehn Minuten vor Spielende. Das Spiel endete zehn gegen zehn mit je einem Platzverweis, Suslov bei den Gialloblù und Gudmundsson bei den Gästen.
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Verona – Fiorentina, De Gea: „Alle Paraden widme ich meinem Vater, der im Krankenhaus liegt“
DE GEAS WIDMUNG
De Gea, der zum besten Spieler des Spiels gewählt wurde, widmete nach dem Spiel einen besonderen Gedanken: „Alle meine Paraden widme ich meinem Vater, der im Krankenhausliegt“, erzählte er den Reportern von DAZN. „Wir haben nicht das beste Spiel der Saison gezeigt, aber manchmal haben wir weniger geholt, als wir verdient hätten, und heute war es umgekehrt; so ist Fußball nun einmal. Heute haben wir uns auf dieses Spiel konzentriert, denn im Kampf um den Klassenerhalt haben wir noch nichts erreicht. Dann kommt die Europa League, die uns neue Impulse gibt: Crystal Palace ist eine Mannschaft, die wie alle Premier-League-Teams viel angreift und auf einem kleinen Platz spielt. Sie sind stark, aber wir werden versuchen, unser Bestes zu geben.“
DIE TABELLE DER FIORENTINA
Mit dem Sieg gegen Verona hat die Fiorentina das vierte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage absolviert; rechnet man das Hin- und Rückspiel im Achtelfinale der Conference League gegen Rakow mit ein, sind es sogar sechs Spiele. In der Serie A liegen die Viola nun fünf Punkte vor der Abstiegszone, den drittletzten Platz belegt Lecce mit 27 Punkten, hat aber ein Spiel weniger (sie spielen morgen gegen Atalanta), und die Mannschaft von Vanoli steht bei 32 Punkten, nachdem sie Cagliari dank der drei Punkte gegen die Gialloblù überholt hat und von der Niederlage der Mannschaft von Pisacane in Reggio Emilia gegen Sassuolo profitiert hat.