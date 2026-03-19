Verlockendes Angebot! Topklub legt Leon Goretzka nach Abschied vom FC Bayern München offenbar Vertrag vor

Dass Goretzkas Vertrag nach acht Jahren in München nicht verlängert wird, hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund Ende Januar angekündigt, Ende Februar hatte die Gazzetta dello Sport dann bereits über das Juve-Interesse berichtet.

Neben den beiden italienischen Klubs gelten den Berichten der Zeitung zufolge aber auch Galatasaray Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien als Interessenten. Auch der FC Arsenal soll dran sein. Goretzka liebäugelte bereits öffentlich mit einem Wechsel ins Ausland.