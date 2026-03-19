Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat der Tabellenzweite der Serie A dem 31 Jahre alten Mittelfeldspieler des FC Bayern einen Dreijahresvertrag angeboten. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln.
Verlockendes Angebot! Topklub legt Leon Goretzka nach Abschied vom FC Bayern München offenbar Vertrag vor
Goretzka soll Allegris Wunschspieler sein
Mit dem Vorstoß will der Leihverein von Niclas Füllkrug dem Bericht zufolge Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Rennen um Goretzka ausstechen, der 67-malige Nationalspieler gelte als Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri. Die Rossoneri bieten Goretzka demnach ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Boni an.
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Zahlreiche Topklubs an Goretzka interessiert?
Dass Goretzkas Vertrag nach acht Jahren in München nicht verlängert wird, hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund Ende Januar angekündigt, Ende Februar hatte die Gazzetta dello Sport dann bereits über das Juve-Interesse berichtet.
Neben den beiden italienischen Klubs gelten den Berichten der Zeitung zufolge aber auch Galatasaray Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien als Interessenten. Auch der FC Arsenal soll dran sein. Goretzka liebäugelte bereits öffentlich mit einem Wechsel ins Ausland.