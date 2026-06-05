Verlockendes Angebot aus der Premier League? Topklub denkt offenbar über Transfer von BVB-Stürmer Serhou Guirassy nach

Die Sport Bild berichtete diesbezüglich, dass der BVB seinem offenbar nicht gänzlich zufriedenen Stürmer sogar die Transferplanungen offen gelegt und dabei darauf verwiesen habe, dass die Schwarzgelben noch mindestens einen hochkarätigen und kreativen Offensivspieler auf der Zehnerposition verpflichten wolle. Auch um Guirassys Bindung zum Dortmunder Spiel wieder zu steigern.

Doch nun meldet nach Fenerbahce Istanbul der nächste Klub aktiv Interesse an Guirassys Diensten an - und der kann sogar in der kommenden Saison mit der Champions League und einem üppigen Gehalt werben. Wie die Bild berichtet, habe Europa-League-Sieger Aston Villa sein Interesse am 30 Jahre alten Guineer hinterlegt. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Premier-League-Saison beobachte die Situation von Guirassy genau und beschäftige sich mit einer Verpflichtung, heißt es.

Der 30-Jährige besitzt übereinstimmenden Berichten zufolge in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2028 laufenden Vertrag, die für ausgewählte Topklubs bei rund 35 Millionen Euro liegt. Sowohl bei Villa als auch bei Fenerbahce hat der BVB aber das Heft des Handelns in der Hand und könnte frei verhandeln.