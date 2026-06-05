Verliert der BVB Serhou Guirassy im Sommer? Die Haltung der sportlichen Führung um Lars Ricken und Ole Book ist eigentlich klar. "Wir haben nicht die Absicht, ihn gehen zu lassen. Er hat in den letzten beiden Saisons beeindruckend seinen Wert für Borussia Dortmund unter Beweis gestellt", sagte etwa Ricken zuletzt.
Verlockendes Angebot aus der Premier League? Topklub denkt offenbar über Transfer von BVB-Stürmer Serhou Guirassy nach
Die Sport Bild berichtete diesbezüglich, dass der BVB seinem offenbar nicht gänzlich zufriedenen Stürmer sogar die Transferplanungen offen gelegt und dabei darauf verwiesen habe, dass die Schwarzgelben noch mindestens einen hochkarätigen und kreativen Offensivspieler auf der Zehnerposition verpflichten wolle. Auch um Guirassys Bindung zum Dortmunder Spiel wieder zu steigern.
Doch nun meldet nach Fenerbahce Istanbul der nächste Klub aktiv Interesse an Guirassys Diensten an - und der kann sogar in der kommenden Saison mit der Champions League und einem üppigen Gehalt werben. Wie die Bild berichtet, habe Europa-League-Sieger Aston Villa sein Interesse am 30 Jahre alten Guineer hinterlegt. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Premier-League-Saison beobachte die Situation von Guirassy genau und beschäftige sich mit einer Verpflichtung, heißt es.
Der 30-Jährige besitzt übereinstimmenden Berichten zufolge in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2028 laufenden Vertrag, die für ausgewählte Topklubs bei rund 35 Millionen Euro liegt. Sowohl bei Villa als auch bei Fenerbahce hat der BVB aber das Heft des Handelns in der Hand und könnte frei verhandeln.
Guirassy denkt schon länger über einen Abschied aus Dortmund nach
Schon länger soll Guirassy mit einem Abschied kokettieren. Zuletzt war Guirassy sogar als Faustpfand im Präsidentschaftswahlkampf bei Fenerbahce genannt worden. Kandidat Azizi Yildirim soll sich demnach mit dem ehemaligen Torjäger des VfB Stuttgart für den Fall eines Wahlsiegs auf einen Transfer zum türkischen Topklub verständigt haben. Die Wahlen steigen bereits am kommenden Wochenende (6./7. Juni).
Außerdem schloss zumindest Book einen möglichen Guirassy-Abgang jüngst nicht komplett aus. "Mit seinen Toren ist er sehr, sehr wichtig. Es ist also nicht unser Plan und nicht unsere Prämisse, zu sagen, dass wir ihn abgeben wollen. Dennoch gilt auch hier: Wenn außergewöhnliche Angebote eingehen, wird man darüber nachdenken", sagte er.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.