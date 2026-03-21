Welbeck schockt den FC Liverpool! Reds verlieren wichtige Punkte im Kampf um die Champions League

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse gegen Galatasaray Istanbul (4:0) wirkte der LFC müde. Bereits nach zehn Minuten verletzte sich zudem 95-Millionen-Euro-Einkauf Hugo Ekitike bei einem heftigen Zusammenprall mit James Milner. Er wurde humpelnd und sichtlich erschüttert ausgewechselt.

Englands Ex-Nationalspieler Danny Welbeck (14./56.) traf doppelt für die Elf des deutschen Teammanagers Fabian Hürzeler, Milos Kerkez (30.) war nach einem Fehler von Brightons Kapitän Lewis Dunk nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. LFC-Torhüter Giorgi Mamardaschwili, der den angeschlagenen Alisson Becker vertrat, verhinderte in der zweiten Halbzeit eine höhere Niederlage.