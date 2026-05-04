Der FC Bayern München muss lange auf David Santos Daiber verzichten. Das Talent, das schon häufiger Teil des Profikaders war, hat sich schwer verletzt. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, hat sich der 19-Jährige einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen, der ihn "vorerst" außer Gefecht setzt.
Verletzungsschock für den FC Bayern München: Talent fällt monatelang aus
Santos Daiber wohl mindestens drei Monate außer Gefecht
Die Bild-Zeitung wird hingegen konkreter und berichtet von einer Ausfallzeit in Höhe von drei Monaten. Die Saison ist für Santos Daiber damit gelaufen, auch die Vorbereitung in der Sommerpause wird er voraussichtlich komplett verpassen.
Bitter: Der Mittelfeldspieler hatte sich gerade erst von einer Muskelverletzung erholt, die eine Zwangspause von sieben Wochen zur Folge hatte und ihm auch die Möglichkeit auf weitere Einsätze für die Profis verbaute. In der laufenden Spielzeit stand Santos Daiber in der Bundesliga immerhin schon zweimal auf dem Platz und darf sich deshalb offiziell Deutscher Meister nennen.
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Kompany verhalf nicht nur Santos Daiber zum Debüt
Santos Daiber ist einer von zahlreichen Nachwuchsspielern der Bayern, denen Trainer Vincent Kompany in dieser Saison zum Debüt verhalf. Aufgrund der heißen Phase in Champions League und DFB-Pokal hatte der Belgier zuletzt auch kräftig rotiert und jungen Spielern wie Bara Sapoko Ndiaye sogar das Vertrauen für eine Berufung in die Startelf geschenkt.
Im Zuge dessen schrammten die Bayern aber gleich zweimal haarscharf an einer Niederlage vorbei. Bei Mainz 05 drehten die Münchner noch einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg. Gegen Heidenheim reichte es jedoch nur zu einem 3:3 dank eines späten Treffers von Michael Olise in der Nachspielzeit.