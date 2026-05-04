Verletzungsschock für den FC Bayern München: Talent fällt monatelang aus

Die Bild-Zeitung wird hingegen konkreter und berichtet von einer Ausfallzeit in Höhe von drei Monaten. Die Saison ist für Santos Daiber damit gelaufen, auch die Vorbereitung in der Sommerpause wird er voraussichtlich komplett verpassen.

Bitter: Der Mittelfeldspieler hatte sich gerade erst von einer Muskelverletzung erholt, die eine Zwangspause von sieben Wochen zur Folge hatte und ihm auch die Möglichkeit auf weitere Einsätze für die Profis verbaute. In der laufenden Spielzeit stand Santos Daiber in der Bundesliga immerhin schon zweimal auf dem Platz und darf sich deshalb offiziell Deutscher Meister nennen.