Verletzungs-Schock beim FC Liverpool! Offensivstar droht nach böser Verletzung gegen PSG sogar das WM-Aus

Für Salah war es womöglich das letzte Champions-League-Spiel der Karriere, denn die Reds konnten den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel nicht mehr umbiegen und verloren auch an der Anfield Road am Ende mit 0:2. Beide Tore der Gäste aus Paris erzielte der amtierende Weltfußballer Ousmane Dembele (73./90.+1).

Salahs Zeit in Liverpool wird nach der Saison zu Ende gehen, vor wenigen Wochen teilten Klub und Spieler mit, den auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Ihn könnte es nach der Saison und im Anschluss an die WM nach Saudi-Arabien ziehen.

Zwischen Salah und den Reds, allen voran mit Trainer Arne Slot, war es vor Weihnachten zu einem Eklat gekommen. Salah hatte öffentlich über seine vermehrte Reservistenrolle gestänkert und Klub und Trainer deutlich kritisiert. In der Folge wurde er für ein Spiel aus dem Kader gestrichen.

Während Ekitike in seiner Debütsaison in 44 Spielen auf 23 Scorer kommt, läuft Salah seiner überragenden Form aus der Vorsaison, in der Liverpool überraschend erneut Meister wurde, deutlich hinterher. Aktuell stehen für den Ägypter wettbewerbsübergreifend elf Tore und neun Vorlagen zu Buche.

Gegen PSG wolte es der 33-Jährige aber nochmal wissen, lieferte vier Torschussvorlagen (xAssist 0,52) und schoss einmal selbst aufs Tor (0,12 xG). Besonders dramatisch wurde es in der 64. Minute, als Alexis Mac Allister zunächst beim STand von 0:0 scheinbar einen Elfmeter für die Reds herausholte. Doch die Entscheidung wurde durch den VAR revidiert.