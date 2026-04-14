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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Jonas Rütten

Verletzungs-Schock beim FC Liverpool! Offensivstar droht nach böser Verletzung gegen PSG sogar das WM-Aus

Champions League
Liverpool - Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
H. Ekitike

Hugo Ekitike hat sich im Viertelfinal-Rückspiel des FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain mutmaßlich eine schwere Verletzung zugezogen.

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Der Star-Neuzugang der Reds, der im vergangenen Sommer für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt an die Anfield Road gewechselt war, verletzte sich bei einem Antritt ohne gegnerische Einwirkung und musste nach langer Behandlungspause vom Platz getragen werden. Vieles deutet auf einen Riss der Achillessehne hin. 

"Ich denke, es ist eine sehr schlimme Verletzung", sagte Teamkollege Ibrahima Konate nach dem Spiel: "Ich will nicht zu viel darüber sprechen, mit all dem, was jetzt im Sommer auch wegen der WM passiert. Aber es ist sehr, sehr hart für ihn gerade. Ich bete für ihn!"

  • Ekitike wollte einen Ball in die Spitze von Dominik Szoboszlai erlaufen, trat an, rutschte leicht weg und ging unmittelbar danach zu Boden. Anschließend griff er sich direkt an die Ferse und schüttelte während der Behandlungspause immer wieder den Kopf. 

    Am Boden liegend wurde er auch von Spielern der gegnerischen Mannschaft getröstet, so hielten Achraf Hakimi und Willian Pacho die Hände des am Boden zerstörten Star-Stürmers während der Behandlung.

    Für Ekitike, der dem FC Liverpool damit sehr wahrscheinlich für sehr lange Zeit fehlen und auch die WM mit der französischen Nationalmannschaft verpassen wird, betrat Mohamed Salah nach einer halben Stunde das Feld. 

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  • Für Salah könnte es der letzte Einsatz in der Champions League gewesen sein

    Für Salah war es womöglich das letzte Champions-League-Spiel der Karriere, denn die Reds konnten den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel nicht mehr umbiegen und verloren auch an der Anfield Road am Ende mit 0:2. Beide Tore der Gäste aus Paris erzielte der amtierende Weltfußballer Ousmane Dembele (73./90.+1).

    Salahs Zeit in Liverpool wird nach der Saison zu Ende gehen, vor wenigen Wochen teilten Klub und Spieler mit, den auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Ihn könnte es nach der Saison und im Anschluss an die WM nach Saudi-Arabien ziehen.

    Zwischen Salah und den Reds, allen voran mit Trainer Arne Slot, war es vor Weihnachten zu einem Eklat gekommen. Salah hatte öffentlich über seine vermehrte Reservistenrolle gestänkert und Klub und Trainer deutlich kritisiert. In der Folge wurde er für ein Spiel aus dem Kader gestrichen.

    Während Ekitike in seiner Debütsaison in 44 Spielen auf 23 Scorer kommt, läuft Salah seiner überragenden Form aus der Vorsaison, in der Liverpool überraschend erneut Meister wurde, deutlich hinterher. Aktuell stehen für den Ägypter wettbewerbsübergreifend elf Tore und neun Vorlagen zu Buche.

    Gegen PSG wolte es der 33-Jährige aber nochmal wissen, lieferte vier Torschussvorlagen (xAssist 0,52) und schoss einmal selbst aufs Tor (0,12 xG). Besonders dramatisch wurde es in der 64. Minute, als Alexis Mac Allister zunächst beim STand von 0:0 scheinbar einen Elfmeter für die Reds herausholte. Doch die Entscheidung wurde durch den VAR revidiert. 

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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