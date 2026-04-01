Nach Informationen der Bild-Zeitung hat es den 25-jährigen Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund heftiger erwischt als zunächst befürchtet. Bei der Verletzung handelt es sich demnach um einen Riss des Außenbandes im Knie.
Verletzung schwerer als gedacht? BVB-Star Felix Nmecha muss offenbar um Teilnahme an der WM zittern
Gleichwohl habe man sich bei den Schwarzgelben für eine konservative Behandlungsmethode entschieden, einen operativen Eingriff werde es dementsprechend nicht geben. Nmecha soll dem BVB dennoch mehrere Wochen fehlen und erst kurz vor Saisonende, in den letzten Spielen der laufenden Spielzeit im Mai, sein Comeback feiern.
Damit würde der 25-Jährige auch noch rechtzeitig fit werden, um auf den WM-Zug aufzuspringen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen Kader noch vor den Testspielen gegen Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) am 12. Mai bekanntgeben.
Eine Nominierung ist allerdings keineswegs gewiss, wie Nagelsmann bereits am Rande des 2:1-Sieges am Montag gegen Ghana klarstellte: "Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann", erklärte der Bundestrainer dort. "Selbst nach der Heilung sei ein schnelles Comeback nicht sichergestellt: "Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist oder den Schmerz auch toleriert. Es ist schon eine Verletzung, die nicht ohne ist."
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Nmecha? "Kann in der Nationalmannschaft der Taktgeber sein"
Nmecha hatte sich seine Verletzung beim 3:2 der Dortmunder gegen den HSV am 21. Mai zugezogen. Dort war der Mittelfeldspieler erst in der Nachspielzeit vom Feld genommen worden, im Anschluss bestätigte der BVB schließlich eine Außenbandverletzung im Knie. "Mehrere Wochen" werde Nmecha ausfallen, ein genauer zeitlicher Rahmen wurde jedoch nicht genannt.
Nach starken Leistungen in der laufenden Saison gehört Nmecha bei Dortmund zum unverzichtbaren Stammpersonal, auch beim DFB-Team werden ihm gute Chancen auf eine entscheidende Rolle ausgerechnet.
Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte den 25-Jährigen jüngst in den höchsten Tönen gelobt: "Wenn Felix Nmecha weiter diese Entwicklung nimmt und verschont bleibt von Verletzungen, dann ist er nicht nur in Dortmund der Fixpunkt, sondern kann auch in der Nationalmannschaft der Taktgeber sein, der Kimmich ja aufgrund seiner neuen Position nicht mehr ist."
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin
Spiel
4. April, 18.30 Uhr
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11. April, 15.30 Uhr
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18. April, 15.30 Uhr
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
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Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".