Verletzung schwerer als gedacht? BVB-Star Felix Nmecha muss offenbar um Teilnahme an der WM zittern

Gleichwohl habe man sich bei den Schwarzgelben für eine konservative Behandlungsmethode entschieden, einen operativen Eingriff werde es dementsprechend nicht geben. Nmecha soll dem BVB dennoch mehrere Wochen fehlen und erst kurz vor Saisonende, in den letzten Spielen der laufenden Spielzeit im Mai, sein Comeback feiern.

Damit würde der 25-Jährige auch noch rechtzeitig fit werden, um auf den WM-Zug aufzuspringen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen Kader noch vor den Testspielen gegen Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) am 12. Mai bekanntgeben.

Eine Nominierung ist allerdings keineswegs gewiss, wie Nagelsmann bereits am Rande des 2:1-Sieges am Montag gegen Ghana klarstellte: "Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann", erklärte der Bundestrainer dort. "Selbst nach der Heilung sei ein schnelles Comeback nicht sichergestellt: "Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist oder den Schmerz auch toleriert. Es ist schon eine Verletzung, die nicht ohne ist."