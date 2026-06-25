Verletzung schlimmer als gedacht? Kanadas Nationaltrainer sorgt mit Aussagen zu Bayern-Star Alphonso Davies für Fragezeichen

Davies, erklärte Marsch im Nachhinein überraschend, "sollte nie spielen. Ich wollte, dass die Schweiz sich mit ihm auseinandersetzen muss."

Zuvor hatte Marsch seinem Superstar im abschließenden Vorrundenspiel noch einen Einsatz in Aussicht gestellt. Der Profi des FC Bayern München werde zwar "nicht in der Startelf stehen. Aber ja, ich erwarte, dass er spielt", hatte der kanadische Nationaltrainer behauptet.

Davies habe "die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert", führte Marsch aus: "Ich möchte ihn auf jeden Fall ins Spiel bringen". Der 25-Jährige könne "einen großen Einfluss haben. Sowohl körperlich und fußballerisch als auch mental. Unser Kapitän ist zurück, unser bester Spieler ist wieder in der Mannschaft. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Faktor."