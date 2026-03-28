Konrad Laimer plagt sich mit Knieproblemen. Die Bayern müssen sich vor den UCL-Duellen gegen Real Madrid um die Gesundheit des Österreichers sorgen.

Noch weilt Laimer bei der Nationalmannschaft, die am Dienstag gegen Südkorea testet – ob er jedoch zum Einsatz kommen wird, ist offen. "Wir wissen, welche Spiele noch auf ihn zukommen. Wir müssen Konny nicht testen. Wir wissen, was wir an ihm haben", so Rangnick.

Auch die Bayern wissen, was sie an Laimer haben - so zählt der Außenbahnspieler zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Er gehört, abgesehen von kleineren Verletzungsproblemen, zum absoluten Stammpersonal beim FCB.

Doch auch Laimer kennt seinen Wert, weshalb sich die von Bayern angestrebte Vertragsverlängerung über den Sommer 2027 hinaus schwieriger gestaltet, als ursprünglich angenommen. Es geht wie immer um das liebe Geld und die damit verbundene Wertschätzung.