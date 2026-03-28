Konrad Laimer plagt sich mit Knieproblemen. Die Bayern müssen sich vor den UCL-Duellen gegen Real Madrid um die Gesundheit des Österreichers sorgen.

Muss der FC Bayern München in den entscheidenden kommenden Wochen womöglich auf Defensivallrounder Konrad Laimer verzichten? Der Österreicher verpasste das Testspiel gegen Ghana angeschlagen - sein Trainer Ralf Rangnick will jedenfalls kein Risiko eingehen.
Verletzt in der Länderspielpause! FC Bayern München in Sorge um Konrad Laimer
Laimer gegen Ghana nicht im Einsatz
Ob und wie lange Laimer ausfallen wird, ist aktuell noch nicht gesichert - fest steht aber, dass der 28-Jährige aufgrund von Knieproblemen beim 5:1-Sieg gegen Deutschlands WM-Gegner am Freitag 90 Minuten lang zuschauen musste.
"Konny hat gestern normal trainiert und hatte keine Probleme. Aber nach dem Training hat er etwas in seinem Knie gespürt. Es war eine Reizung, deshalb haben wir entschieden, kein Risiko einzugehen", erklärte ÖFB-Coach Rangnick die Maßnahme.
Vertragsgespräche mit Laimer stocken
Noch weilt Laimer bei der Nationalmannschaft, die am Dienstag gegen Südkorea testet – ob er jedoch zum Einsatz kommen wird, ist offen. "Wir wissen, welche Spiele noch auf ihn zukommen. Wir müssen Konny nicht testen. Wir wissen, was wir an ihm haben", so Rangnick.
Auch die Bayern wissen, was sie an Laimer haben - so zählt der Außenbahnspieler zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Er gehört, abgesehen von kleineren Verletzungsproblemen, zum absoluten Stammpersonal beim FCB.
Doch auch Laimer kennt seinen Wert, weshalb sich die von Bayern angestrebte Vertragsverlängerung über den Sommer 2027 hinaus schwieriger gestaltet, als ursprünglich angenommen. Es geht wie immer um das liebe Geld und die damit verbundene Wertschätzung.
Bayerns wichtige Duelle gegen Real Madrid und Leverkusen
Die Bayern sind nach der Länderspielpause zunächst gegen den SC Freiburg in der Bundesliga gefordert, ehe am 7. und 15. April die beiden Viertelfinalspiele in der Champions League gegen Real Madrid anstehen. Eine Woche später gastieren die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen.
Konrad Laimer: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 34
Tore: 3
Vorlagen: 9