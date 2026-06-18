"Verletzen die Seriosität und das Ansehen der Liga-Wettbewerbe!" FC Barcelona holt gegen Real Madrid und Florentino Perez zum Gegenschlag aus

"Rafael Yuste Abel (Geschäftsführer Sport und Vizepräsident FC Barcelona; Anm.d.Red.), hat heute ein formelles Schreiben an den Präsidenten von LaLiga, Javier Tebas, den Präsidenten des Königlich-Spanischen Fußballverbands, Rafael Louzan, sowie an den Vorsitzenden des Technischen Schiedsrichterausschusses (CTA), Francisco Soto, adressiert, das sich auf die Äußerungen des Präsidenten von Real Madrid, Florentino Perez, bezieht, die dieser am 12. und 13. Mai bei verschiedenen öffentlichen Auftritten getätigt hat", heißt es zunächst in dem Statement.

Den Königlichen wirft Barca vor, der "Glaubwürdigkeit des spanischen Profifußballs zu schaden" sowie "die Seriosität und das Ansehen der Liga-Wettbewerbe in der Primera Division (LaLiga) sowie das gesamte Schiedsrichtersystem schwerwiegend zu verletzen". Perez' Äußerungen seien in diesem Kontext nichts weiter als haltlose Falschaussagen.

Folglich fordere man die restlichen spanischen Klubs sowie die Schiedsrichter auf, "den Ruf ihrer Gremien zu verteidigen". Die adressierten nationalen Fußballbehörden werden darum gebeten, "geeignete verbandspolitische und rechtliche Maßnahmen gegen Herrn Perez einzuleiten". Damit solle "die Ehre, Integrität und das Ansehen der vertretenen Institutionen und der organisierten Wettbewerbe" verteidigt werden.