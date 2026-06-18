In einer offiziellen, ausführlichen Stellungnahme, welche der Klub auf seiner Homepage veröffentlichte, forderte Barcelona die nationalen Fußballbehörden auf, Gegenmaßnahmen gegen die aus Sicht der Blaugrana unredlichen Äußerungen aus Madrid einzuleiten.
"Verletzen die Seriosität und das Ansehen der Liga-Wettbewerbe!" FC Barcelona holt gegen Real Madrid und Florentino Perez zum Gegenschlag aus
"Rafael Yuste Abel (Geschäftsführer Sport und Vizepräsident FC Barcelona; Anm.d.Red.), hat heute ein formelles Schreiben an den Präsidenten von LaLiga, Javier Tebas, den Präsidenten des Königlich-Spanischen Fußballverbands, Rafael Louzan, sowie an den Vorsitzenden des Technischen Schiedsrichterausschusses (CTA), Francisco Soto, adressiert, das sich auf die Äußerungen des Präsidenten von Real Madrid, Florentino Perez, bezieht, die dieser am 12. und 13. Mai bei verschiedenen öffentlichen Auftritten getätigt hat", heißt es zunächst in dem Statement.
Den Königlichen wirft Barca vor, der "Glaubwürdigkeit des spanischen Profifußballs zu schaden" sowie "die Seriosität und das Ansehen der Liga-Wettbewerbe in der Primera Division (LaLiga) sowie das gesamte Schiedsrichtersystem schwerwiegend zu verletzen". Perez' Äußerungen seien in diesem Kontext nichts weiter als haltlose Falschaussagen.
Folglich fordere man die restlichen spanischen Klubs sowie die Schiedsrichter auf, "den Ruf ihrer Gremien zu verteidigen". Die adressierten nationalen Fußballbehörden werden darum gebeten, "geeignete verbandspolitische und rechtliche Maßnahmen gegen Herrn Perez einzuleiten". Damit solle "die Ehre, Integrität und das Ansehen der vertretenen Institutionen und der organisierten Wettbewerbe" verteidigt werden.
- AFP
Florentino Perez fährt Attacken gegen den FC Barcelona
Auslöser des Konflikts waren mehrere Interviews, die der Real-Präsident im Zuge seiner denkwürdigen Pressekonferenz gegeben hatte. Dort offenbarte Perez, dass die Beziehungen zu Barcelona vollständig abgebrochen seien, und begründete dies mit einer "systemischen Korruption" im spanischen Fußball.
Konkret brachte der 79-Jährige den langjährigen "Negreira-Fall" wieder auf die Tagesordnung - den Streit über angebliche Zahlungen der Katalanen an den ehemaligen Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses Jose Maria Enriquez Negreira zwischen 2001 und 2018.
Bereits unmittelbar nach Perez' öffentlicher Wutrede hatte Barcelona angekündigt, die Rechtsabteilung die Aussagen und Vorwürfe des Real-Präsidenten prüfen zu lassen. Dabei hielt man sich auch rechtliche Schritte vor.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".