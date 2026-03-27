Wie Sky berichtet, bereitet man sich bei den Skyblues darauf vor, dass Guardiola den Klub schon am Ende der laufenden Saison verlassen könnte. Zwar besitzt der Spanier noch Vertrag bis 2027, ein vorzeitiger Abgang sei aber nicht unwahrscheinlich, heißt es.
Verlässt er den FC Bayern München schon im kommenden Sommer? Topklub denkt offenbar über Vincent Kompany nach
Neben Ex-Spieler Kompany, der zwischen 2008 und 2019 das Trikot von ManCity trug und mit dem Verein nach wie vor stark emotional verbunden ist, soll dem Bericht zufolge auch der Anfang des Jahres bei Real Madrid entlassene Xabi Alonso ein Thema auf die Pep-Nachfolge sein. Der Ex-Leverkusen-Coach soll allerdings eher mit einem möglichen Engagement bei seinem Ex-Klub Liverpool liebäugeln und "bereit" sein, sollte Arne Slot nach der Saison seinen Hut nehmen müssen.
Gleichzeitig ist aber auch ein Abgang Kompanys beim FC Bayern eher unwahrscheinlich und nach Sky-Infos für den Belgier derzeit ohnehin kein Thema. In München leistet der 39-Jährige herausragende Arbeit - unter anderem liegt er mit dem deutschen Rekordmeister in der Bundesliga auf Meisterschaftskurs.
Darüber hinaus pflegt Kompany auch zu den sportlichen Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl ein ausgezeichnetes Verhältnis. Im Oktober 2025 haben die Bayern-Bosse mit ihrem Erfolgscoach vorzeitig bis 2029 verlängert. Dieses Arbeitspapier soll keine Ausstiegsklausel für den Sommer beinhalten.
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Pep Guardiola und Manchester City in der Premier League deutlich hinter Arsenal
Bei Manchester City erlebt Guardiola eine schwierige Saison. In der Liga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal neun Zähler, auch wenn man noch ein Spiel mehr als der Konkurrent in der Hinterhand hat. In der Champions League war derweil nach zwei enttäuschenden Auftritten gegen Real Madrid bereits im Achtelfinale Schluss.
Neben dem Sieg im League Cup bleibt der FA Cup die letzte noch verbliebene Titelchance. Dort bekommen es die Skyblues am 4. April in der Runde der letzten acht Mannschaften mit Liverpool zu tun.
Pep Guardiola: Seine Statistik bei Manchester City
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
Punkte pro Spiel
582
415
75
92
2,27
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.