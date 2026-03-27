Verlässt er den FC Bayern München schon im kommenden Sommer? Topklub denkt offenbar über Vincent Kompany nach

Neben Ex-Spieler Kompany, der zwischen 2008 und 2019 das Trikot von ManCity trug und mit dem Verein nach wie vor stark emotional verbunden ist, soll dem Bericht zufolge auch der Anfang des Jahres bei Real Madrid entlassene Xabi Alonso ein Thema auf die Pep-Nachfolge sein. Der Ex-Leverkusen-Coach soll allerdings eher mit einem möglichen Engagement bei seinem Ex-Klub Liverpool liebäugeln und "bereit" sein, sollte Arne Slot nach der Saison seinen Hut nehmen müssen.

Gleichzeitig ist aber auch ein Abgang Kompanys beim FC Bayern eher unwahrscheinlich und nach Sky-Infos für den Belgier derzeit ohnehin kein Thema. In München leistet der 39-Jährige herausragende Arbeit - unter anderem liegt er mit dem deutschen Rekordmeister in der Bundesliga auf Meisterschaftskurs.

Darüber hinaus pflegt Kompany auch zu den sportlichen Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl ein ausgezeichnetes Verhältnis. Im Oktober 2025 haben die Bayern-Bosse mit ihrem Erfolgscoach vorzeitig bis 2029 verlängert. Dieses Arbeitspapier soll keine Ausstiegsklausel für den Sommer beinhalten.