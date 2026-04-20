Im Poker um die Zukunft von Nationalspieler Antonio Rüdiger zeichnet sich laut eines spanischen Medienberichts eine klare Tendenz ab - und die geht Richtung Verbleib bei Real Madrid.
Verlängerung statt Abgang: Bei Real Madrid soll wegen eines Routiniers ein Umdenken stattgefunden haben
Die AS schreibt, dass dem 33 Jahre alten Innenverteidiger mittlerweile ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in der spanischen Hauptstadt vorliege. Ein Verbleib bei den Blancos genieße für Rüdiger auch "Priorität", wenngleich dieser sich andere Rahmenbedingungen bei der Offerte Reals erhofft habe.
So soll die Offerte des LaLiga-Zweiten für eine weitere Saison gelten. Rüdiger dagegen hatte gehofft, dass er für zwei weitere Spielzeiten unterschreiben kann. Wenngleich es "eine gewisse Enttäuschung" darüber bei Rüdiger gebe, erwarte man bei Real, dass der Abwehrspieler am Ende unterschreibe. Eine Einigung "in den kommenden Wochen" sei realistisch.
Dass Rüdiger das Angebot zur Verlängerung um nur ein weiteres Jahr unterbreitet wurde, hat indes nichts mit geringer Wertschätzung zu tun. Vielmehr ist es seit geraumer zeit Usus bei Real, dass Spieler über 30 Jahre nur noch stets für eine weitere Saison gebunden werden.
- Getty Images Sport
Namhafte Klubs umgarnen Antonio Rüdiger
Noch Anfang dieses Jahres sah es nicht nach einem Verbleib Rüdigers in Madrid aus. Wie David Alaba, dessen Arbeitspapier ebenfalls im Sommer ausläuft, galt der deutsche Nationalspieler als Abgangskandidat im Rahmen der wahrscheinlichen Renovierung der Real-Defensive. Zum Umdenken bei den Klubchefs habe aber geführt, dass Rüdiger in den vergangenen Wochen keine Verletzungsprobleme mehr hatte und mit guten Fitnesswerten sowie überzeugenden Leistungen gepunktet habe. Rüdiger bringt es in seiner vierten Saison bei Real nach einigen Blessuren auf 21 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor gelang.
Dem ehemaligen Chelsea- und Roma-Star sollen indes weitere attraktive Offerten vorliegen. So hieß es in den vergangenen Tagen, dass unter anderem Italiens Rekordmeister Juventus um Rüdigers Dienste buhle. Die Bianconeri locken demnach nicht nur mit einer Wiedervereinigung mit seinem Ex-Trainer Luciano Spalletti, sondern eben auch mit einem Kontrakt über mehrere Jahre.
Tuttosport schrieb außerdem, dass auch Manchester United und der FC Liverpool eine Verpflichtung des Routiniers prüften.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro