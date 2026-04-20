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Falko Blöding

Verlängerung statt Abgang: Bei Real Madrid soll wegen eines Routiniers ein Umdenken stattgefunden haben

La Liga
Real Madrid
Antonio Rüdiger

Namhafte Klubs sollen an Antonio Rüdiger dran sein. Aktuell aber sieht es nach einem Verbleib bei Real aus.

Im Poker um die Zukunft von Nationalspieler Antonio Rüdiger zeichnet sich laut eines spanischen Medienberichts eine klare Tendenz ab - und die geht Richtung Verbleib bei Real Madrid.

  • Die AS schreibt, dass dem 33 Jahre alten Innenverteidiger mittlerweile ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in der spanischen Hauptstadt vorliege. Ein Verbleib bei den Blancos genieße für Rüdiger auch "Priorität", wenngleich dieser sich andere Rahmenbedingungen bei der Offerte Reals erhofft habe.

    So soll die Offerte des LaLiga-Zweiten für eine weitere Saison gelten. Rüdiger dagegen hatte gehofft, dass er für zwei weitere Spielzeiten unterschreiben kann. Wenngleich es "eine gewisse Enttäuschung" darüber bei Rüdiger gebe, erwarte man bei Real, dass der Abwehrspieler am Ende unterschreibe. Eine Einigung "in den kommenden Wochen" sei realistisch.

    Dass Rüdiger das Angebot zur Verlängerung um nur ein weiteres Jahr unterbreitet wurde, hat indes nichts mit geringer Wertschätzung zu tun. Vielmehr ist es seit geraumer zeit Usus bei Real, dass Spieler über 30 Jahre nur noch stets für eine weitere Saison gebunden werden.

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    Namhafte Klubs umgarnen Antonio Rüdiger

    Noch Anfang dieses Jahres sah es nicht nach einem Verbleib Rüdigers in Madrid aus. Wie David Alaba, dessen Arbeitspapier ebenfalls im Sommer ausläuft, galt der deutsche Nationalspieler als Abgangskandidat im Rahmen der wahrscheinlichen Renovierung der Real-Defensive. Zum Umdenken bei den Klubchefs habe aber geführt, dass Rüdiger in den vergangenen Wochen keine Verletzungsprobleme mehr hatte und mit guten Fitnesswerten sowie überzeugenden Leistungen gepunktet habe. Rüdiger bringt es in seiner vierten Saison bei Real nach einigen Blessuren auf 21 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor gelang.

    Dem ehemaligen Chelsea- und Roma-Star sollen indes weitere attraktive Offerten vorliegen. So hieß es in den vergangenen Tagen, dass unter anderem Italiens Rekordmeister Juventus um Rüdigers Dienste buhle. Die Bianconeri locken demnach nicht nur mit einer Wiedervereinigung mit seinem Ex-Trainer Luciano Spalletti, sondern eben auch mit einem Kontrakt über mehrere Jahre.

    Tuttosport schrieb außerdem, dass auch Manchester United und der FC Liverpool eine Verpflichtung des Routiniers prüften.

  • Die Rekordtransfers von Real Madrid:

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Jude BellinghamMittelfeldBorussia Dortmund2023127 Millionen Euro
    Eden HazardMittelfeldFC Chelsea2019120,8 Millionen Euro
    Gareth BaleAngriffTottenham Hotspur2013101 Millionen Euro
    Cristiano RonaldoAngriffManchester United200994 Millionen Euro
    Aurelien TchouameniMittelfeldAS Monaco202280 Millionen Euro
    Zinedine ZidaneMittelfeldJuventus200177,5 Millionen Euro
    James RodriguezMittelfeldAS Monaco201475 Millionen Euro
    KakaMittelfeldAC Mailand200967 Millionen Euro
    Luka JovicAngriffEintracht Frankfurt201963 Millionen Euro
    Dean HuijsenAbwehrAFC Bournemouth202462,5 Millionen Euro
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