Verlängerung statt Abgang: Bei Real Madrid soll wegen eines Routiniers ein Umdenken stattgefunden haben

Die AS schreibt, dass dem 33 Jahre alten Innenverteidiger mittlerweile ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in der spanischen Hauptstadt vorliege. Ein Verbleib bei den Blancos genieße für Rüdiger auch "Priorität", wenngleich dieser sich andere Rahmenbedingungen bei der Offerte Reals erhofft habe.

So soll die Offerte des LaLiga-Zweiten für eine weitere Saison gelten. Rüdiger dagegen hatte gehofft, dass er für zwei weitere Spielzeiten unterschreiben kann. Wenngleich es "eine gewisse Enttäuschung" darüber bei Rüdiger gebe, erwarte man bei Real, dass der Abwehrspieler am Ende unterschreibe. Eine Einigung "in den kommenden Wochen" sei realistisch.

Dass Rüdiger das Angebot zur Verlängerung um nur ein weiteres Jahr unterbreitet wurde, hat indes nichts mit geringer Wertschätzung zu tun. Vielmehr ist es seit geraumer zeit Usus bei Real, dass Spieler über 30 Jahre nur noch stets für eine weitere Saison gebunden werden.