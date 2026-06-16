Josko Gvardiol wird angeblich seinen Vertrag bei Manchester City verlängern. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach wird sich der kroatische Abwehrspieler bis 2031 an seinen aktuellen Klub binden.
Verlängerung bis 2031 statt Wechsel zum FC Bayern! Möglicher Transfer des FCB hat sich offenbar zerschlagen
Der ehemalige Leipziger war zuletzt auch als Kandidat beim FC Bayern München gehandelt worden, der angeblich noch auf der Suche nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung ist, falls Min-Jae Kim oder Hiroki Ito den Klub noch verlassen.
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Lothar Matthäus macht Werbung für Josko Gvardiol
Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte sich für einen Gvardiol-Transfer zum FCB stark gemacht, doch daraus wird nun wohl nichts.
"Man hätte schon mal einen flexiblen Spieler, der auf zwei Positionen in der Defensive einsatzbereit ist", sagte Matthäus vor einigen Tagen. "Ich glaube, dass er im Endeffekt ein Baustein sein könnte, um die Defensive stabil zu haben", ergänzte er.
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Manchester City betrachtet Gvardiol als Schlüsselspieler
Ein Gvardiol-Transfer wäre sehr teuer für die Münchner geworden, denn City wollte angeblich 90 Millionen Euro für den Defensivspezialisten haben. Allerdings stand der Abgang dem Bericht zufolge nie ernsthaft zur Diskussion, denn Gvardiol werde von Sportdirektor Viana und Trainer Enzo Maresca als Schlüsselspieler betrachtet.
Gvardiol stand in der vergangenen Saison aufgrund eines Schienbeinbruchs nur in 25 Pflichtspielen für City auf dem Platz. Ihm gelangen dabei zwei Tore, außerdem steuerte er fünf Assists bei.