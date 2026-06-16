Verlängerung bis 2031 statt Wechsel zum FC Bayern! Möglicher Transfer des FCB hat sich offenbar zerschlagen

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte sich für einen Gvardiol-Transfer zum FCB stark gemacht, doch daraus wird nun wohl nichts.

"Man hätte schon mal einen flexiblen Spieler, der auf zwei Positionen in der Defensive einsatzbereit ist", sagte Matthäus vor einigen Tagen. "Ich glaube, dass er im Endeffekt ein Baustein sein könnte, um die Defensive stabil zu haben", ergänzte er.