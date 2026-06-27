Wie der englische Journalist Pete O'Rourke und Sky übereinstimmend berichten, befinden sich Köln und Manchester United in Gesprächen über einen Wechsel des 18-jährigen Stürmers auf Leihbasis.
Verhandlungen über Sturmtalent laufen: 1. FC Köln will erneut Youngster aus Manchester holen
Chido Obi kommt über den FC Arsenal zu Manchester United
Obi ist Däne mit nigerianischen Wurzeln und schloss sich bereits als 14-Jähriger dem FC Arsenal an, wo er über Englands Grenzen hinweg auf sich aufmerksam machte. 2024 zog er dann weiter zu United, wo er mit 17 sein Premier-League-Debüt feierte.
Er kommt bei den Profis des 20-maligen englischen Meisters bislang auf acht Einsätze, einer davon in der vorvergangenen Saison sogar über 90 Minuten. In der zurückliegenden Spielzeit gehörte er allerdings nur einmal zum Premier-League-Spieltagskader und war ausschließlich für die U21 der Red Devils aktiv.
Simpson-Pusey wird nach Leihe von Man City fest verpflichtet
Köln könnte sehr gut einen Backup für Mittelstürmer Ragnar Ache gebrauchen. Jede Menge Physis bringt Obi mit 1,88 Metern jedenfalls mit.
In der jüngsten Wintertransferperiode holten die Kölner Jahmai Simpson-Pusey von Manchester City. Der junge Innenverteidiger (20) wurde zunächst bis Saisonende ausgeliehen und dann fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet.