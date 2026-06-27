Verhandlungen über Sturmtalent laufen: 1. FC Köln will erneut Youngster aus Manchester holen

Obi ist Däne mit nigerianischen Wurzeln und schloss sich bereits als 14-Jähriger dem FC Arsenal an, wo er über Englands Grenzen hinweg auf sich aufmerksam machte. 2024 zog er dann weiter zu United, wo er mit 17 sein Premier-League-Debüt feierte.

Er kommt bei den Profis des 20-maligen englischen Meisters bislang auf acht Einsätze, einer davon in der vorvergangenen Saison sogar über 90 Minuten. In der zurückliegenden Spielzeit gehörte er allerdings nur einmal zum Premier-League-Spieltagskader und war ausschließlich für die U21 der Red Devils aktiv.