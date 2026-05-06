Verhandlungen bleiben erfolglos: Vertragsverlängerung von angeblichem Transferkandidat des FC Bayern immer unwahrscheinlicher

So soll sich Vlahovic zwar offen bezüglich einer kurzfristigen Vertragsverlängerung um lediglich zwei weitere Jahre zeigen und auch beim Thema Gehalt Abstriche in Kauf nehmen, dennoch liegen Klub und Spieler nach wie vor bei den Nebenkosten wie Bonuszahlungen oder der Ausschüttung eines Handgeldes bei Vertragsunterschrift zu weit auseinander.

Mit einem Nettoverdient von rund 12 Millionen Euro gehört der 26-Jährige zu den am besten bezahlten Spielern der ersten italienischen Liga.

Der aktuelle Vertrag des Vlahovics, der im Januar 2022 für eine Ablösesumme von knapp 85 Millionen Euro von der Fiorentina zur Alten Dame wechselte, läuft nach dem Ende dieser Saison aus, er könnte die Turiner folglich ablösefrei verlassen.