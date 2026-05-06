Einem Bericht der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport zufolge, habe es inzwischen fünf Gesprächsrunden zwischen dem serbischen Angreifer und dem Rekordmeister der Serie A gegeben, eine Einigung auf einen neuen Vertrag kam jedoch noch nicht zustande.
Verhandlungen bleiben erfolglos: Vertragsverlängerung von angeblichem Transferkandidat des FC Bayern immer unwahrscheinlicher
So soll sich Vlahovic zwar offen bezüglich einer kurzfristigen Vertragsverlängerung um lediglich zwei weitere Jahre zeigen und auch beim Thema Gehalt Abstriche in Kauf nehmen, dennoch liegen Klub und Spieler nach wie vor bei den Nebenkosten wie Bonuszahlungen oder der Ausschüttung eines Handgeldes bei Vertragsunterschrift zu weit auseinander.
Mit einem Nettoverdient von rund 12 Millionen Euro gehört der 26-Jährige zu den am besten bezahlten Spielern der ersten italienischen Liga.
Der aktuelle Vertrag des Vlahovics, der im Januar 2022 für eine Ablösesumme von knapp 85 Millionen Euro von der Fiorentina zur Alten Dame wechselte, läuft nach dem Ende dieser Saison aus, er könnte die Turiner folglich ablösefrei verlassen.
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Dusan Vlahovic könnte Backup für Harry Kane bei Bayern werden
In der Vergangenheit wurden immer wieder Klubs aus Italien, etwa die AC Milan als mögliche Abnehmer genannt, darüber hinaus soll auch der FC Bayern München ein Auge auf den 41-maligen serbischen Nationalspieler geworfen haben.
An der Säbener Straße könnte Vlahovic die Nachfolge Nicolas Jacksons antreten, der nach seiner Leihe wieder zum FC Chelsea zurückkehren wird. Hinter dem gesetzten Harry Kane müsste sich der 26-Jährige wohl zunächst mit der Rolle als Ersatzmann zufrieden geben, allerdings ist Kane mit seinen 32 Jahren auch nicht mehr der Allerjüngste.
In der laufenden Spielzeit kommt Vlahovic auf sieben Tore und zwei Vorlagen in 20 Pflichtspielen. Große Teile der Saison verpasste er aufgrund einer langwierigen Adduktorenverletzung, ehe er am 21. März gegen Sassuolo sein Comeback feierte. Jüngst netzte er beim 1:1-Remis gegen Hellas Verona.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.