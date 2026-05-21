Vergangenen Sommer scheiterte ein Transfer auf kuriose Art und Weise: Schlägt der VfB Stuttgart diesmal zu?

2025 war sich Stuttgart mit dem Spieler bereits einig, die beiden Klubs hatten sich auch schon auf eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro verständigt. Dies war sogar schriftlich festgehalten. Konstantelias verabschiedete sich von seinen Teamkollegen beim Trainingslager in den Niederlanden und machte sich auf den Weg Richtung Flughafen. Dort sagte der russische PAOK-Besitzer Ivan Savvidis den Transfer aber im letzten Moment ab - wohl aus Angst vor der Wut der eigenen Fans. Einige Anhänger sollen in der Zwischenzeit zum Vereinsgelände gefahren sein und Angestellte bedroht haben.

Letztlich verlängerte Konstantelias seinen damals noch bis 2027 gültigen Vertrag sogar vorzeitig bis 2029. "In dieser Causa ist nicht alles immer so gelaufen, wie sich das sonst gewöhnlich abbildet", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem Scheitern des Deals.

PAOK beendete die vergangene Saison zwar nur auf einem enttäuschenden dritten Platz. Konstantelias überzeugte aber weiterhin und verzeichnete 14 Toren und neun Vorlagen. Dennoch soll die PAOK-Führung nun entschlossen sein, ihn zu verkaufen. Womöglich zögert diesmal aber der Spieler selbst: Weil er im August Vater wird, will er angeblich gerne in Thessaloniki bleiben.