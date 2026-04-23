Bei Borussia Dortmund plätschert die Saison aktuell eher aus, sehr zum Unmut von Fans und Vereinsführung. Trainer Niko Kovac steht deshalb zunehmend in der Pflicht, zentrale Erwartungen zu erfüllen.
Vereinsführung des BVB stellt offenbar zwei klare Forderungen an Niko Kovac
Noch rund um Ostern schien die Lage komfortabel: Mit elf Punkten Vorsprung auf Rang drei wirkte die Vizemeisterschaft nahezu gesichert, zumindest in der Bundesliga deutete vieles auf einen erfolgreichen Verlauf hin. Zwei Wochen und zwei Niederlagen später hat sich das Bild jedoch deutlich verändert.
Der einst komfortable Vorsprung ist auf fünf Zähler geschrumpft und vier Spieltage vor Saisonende ist selbst Platz zwei nicht mehr ungefährdet. Nach wenig überzeugenden Auftritten gegen Bayer Leverkusen (0:1) und die TSG Hoffenheim (1:2) droht auch die Stimmung wieder zu kippen.
Der kicker schrieb bereits von "bedenklichen Tendenzen" bei den Schwarz-Gelben. Damit wächst in der Schlussphase erneut der Druck auf Kovac.
Spiel des BVB soll ansehnlicher werden
Um seinen Posten muss der Kroate zwar nicht unmittelbar fürchten, dennoch haben die Verantwortlichen klare Erwartungen formuliert. Laut Sport Bild fordern die Klub-Bosse um Sportgeschäftsführer Lars Ricken vor allem zwei Dinge: Zum einen soll das Spiel deutlich ansehnlicher werden - ein Punkt, der auch viele Anhänger trotz der ordentlichen Ergebnisse vermissen. Zum anderen soll die Förderung junger Spieler stärker in den Mittelpunkt rücken.
An diesen Vorgaben wird sich der 54-Jährige künftig messen lassen müssen. Unterstützung bekommt er dabei offenbar: Der Trainer ist laut Bericht eng in die Kaderplanung eingebunden und kann bei Personalentscheidungen mitwirken. Gleichzeitig erhöht das aber auch die Erwartungshaltung und mit jeder weiteren Niederlage bis zum Saisonende dürfte der Druck weiter steigen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.