Vereinsführung des BVB stellt offenbar zwei klare Forderungen an Niko Kovac

Noch rund um Ostern schien die Lage komfortabel: Mit elf Punkten Vorsprung auf Rang drei wirkte die Vizemeisterschaft nahezu gesichert, zumindest in der Bundesliga deutete vieles auf einen erfolgreichen Verlauf hin. Zwei Wochen und zwei Niederlagen später hat sich das Bild jedoch deutlich verändert.

Der einst komfortable Vorsprung ist auf fünf Zähler geschrumpft und vier Spieltage vor Saisonende ist selbst Platz zwei nicht mehr ungefährdet. Nach wenig überzeugenden Auftritten gegen Bayer Leverkusen (0:1) und die TSG Hoffenheim (1:2) droht auch die Stimmung wieder zu kippen.

Der kicker schrieb bereits von "bedenklichen Tendenzen" bei den Schwarz-Gelben. Damit wächst in der Schlussphase erneut der Druck auf Kovac.