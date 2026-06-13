Der FC Bayern München könnte Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown offenbar für eine deutlich geringere Ablösesumme bekommen als zuletzt angenommen.
Vereine nähern sich beim Thema Ablöse an: Wunschspieler für den FC Bayern München deutlich günstiger als gedacht?
Hatte die Bild vor kurzem noch von knapp 65 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geschrieben, schlägt ein Sky-Bericht nun andere Töne an.
Demnach soll es in den Verhandlungen zwischen Bayern und der Eintracht Annäherungen gegeben haben und eine Gesamtablöse für Brown in Höhe von lediglich 55 Millionen Euro sei realistisch. Derzeit gehe es vor allem noch um die Aufteilung zwischen Sockelbetrag und Bonuszahlungen.
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Einigung zwischen dem FC Bayern und Nathaniel Brown wohl schon erzielt
Mit Brown selbst soll sich der deutsche Rekordmeister derweil schon etwas länger einig sein. Dem Vernehmen nach würde der deutsche Nationalspieler, der gute Aussichten auf einen Stammplatz im DFB-Team bei der WM hat, in München einen bis 2031 datierten Vertrag unterschreiben.
Mit einer Verpflichtung von Brown würde auch ein Verkauf von Alphonso Davies wahrscheinlicher werden. Der Noch-Frankfurter könnte als Ersatz für den Kanadier angedacht sein, dessen häufige Verletzungsprobleme der vergangenen eineinhalb Jahre für Grübeln bei den FCB-Bossen sorgen sollen. Ende Mai hatte der kicker berichtet, dass ein Abgang von Davies im Sommer ein mögliches Szenario sei.
Die Rekordtransfers des FC Bayern München:
Spieler
Position
Verpflichtet von
Jahr
Ablöse
Harry Kane
Angriff
Tottenham Hotspur
2023
95 Millionen Euro
Lucas Hernandez
Abwehr
Atletico Madrid
2019
80 Millionen Euro
Luis Diaz
Angriff
FC Liverpool
2025
70 Millionen Euro
Matthijs de Ligt
Abwehr
Juventus
2022
67 Millionen Euro
Michael Olise
Angriff
Crystal Palace
2024
53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.