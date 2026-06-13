Vereine nähern sich beim Thema Ablöse an: Wunschspieler für den FC Bayern München deutlich günstiger als gedacht?

Hatte die Bild vor kurzem noch von knapp 65 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geschrieben, schlägt ein Sky-Bericht nun andere Töne an.

Demnach soll es in den Verhandlungen zwischen Bayern und der Eintracht Annäherungen gegeben haben und eine Gesamtablöse für Brown in Höhe von lediglich 55 Millionen Euro sei realistisch. Derzeit gehe es vor allem noch um die Aufteilung zwischen Sockelbetrag und Bonuszahlungen.