Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
wm 2026 varGetty Images
Filip Knopp

VAR, Wechsel, Zeitspiel bei der WM 2026: Das neue Regelwerk zur Weltmeisterschaft

Weltmeisterschaft

Zur WM 2026 wurde das Regelwerk angepasst: Das sind die neuen Regeln mit Blick auf VAR, Wechsel und Zeitspiel.

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bringt nicht nur einen neuen Turniermodus mit 48 Mannschaften, sondern auch zahlreiche Regeländerungen mit sich. Die FIFA und das Regelgremium IFAB wollen das Spiel schneller, fairer und transparenter machen.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Vor allem beim Videobeweis, bei Auswechslungen und beim Umgang mit Zeitspiel gibt es wichtige Neuerungen, die Fans während des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko deutlich bemerken werden.

Wie genau sehen diese Anpassungen aus? Hier gibt es die Informationen.

  • Danny Makkelie schiedsrichter wmGetty Images

    VAR, Wechsel, Zeitspiel bei der WM 2026: Das neue Regelwerk zur Weltmeisterschaft

    Eine der größten Änderungen betrifft den Videoassistenten, dessen Befugnisse erweitert werden. Während der VAR bislang vor allem bei Toren, Elfmetern, direkten Roten Karten und Spielerverwechslungen eingreifen durfte, kann er nun auch Gelb-Rote Karten überprüfen. 

    Zudem ist eine Korrektur möglich, wenn ein Eckball offensichtlich der falschen Mannschaft zugesprochen wurde und die Situation unmittelbar überprüfbar ist. Ziel ist es, klare Fehlentscheidungen zu vermeiden und die Gerechtigkeit auf dem Platz zu erhöhen.

    Auch gegen Zeitspiel gehen die Regelhüter konsequenter vor. Künftig müssen Wechsel deutlich schneller abgewickelt werden. Verlässt ein ausgewechselter Spieler das Feld nicht innerhalb von zehn Sekunden nach der Anzeige des Wechsels, darf der Ersatzspieler zunächst nicht ins Spiel kommen. Die Mannschaft muss bis zur nächsten Spielunterbrechung in Unterzahl weiterspielen. Damit sollen bewusst verzögerte Auswechslungen in der Schlussphase verhindert werden.

    Darüber hinaus werden Standardsituationen beschleunigt. Einwürfe, Abwürfe und Abstöße sollen innerhalb weniger Sekunden ausgeführt werden. Wer sich zu viel Zeit lässt, riskiert den Ballbesitzverlust oder andere Sanktionen durch den Schiedsrichter. Die Verantwortlichen wollen damit den Spielfluss verbessern und unnötige Unterbrechungen reduzieren.

    • Werbung

  • VAR, Wechsel, Zeitspiel bei der WM 2026: Das neue Regelwerk zur Weltmeisterschaft - Trinkpausen verpflichtend

    Eine weitere Neuerung betrifft verletzte Spieler. Muss das Spiel wegen einer Behandlung unterbrochen werden, muss der betroffene Akteur anschließend das Spielfeld verlassen und für mindestens eine Minute draußen bleiben. Ausnahmen gelten unter anderem für Torhüter oder nach Fouls, die zu einer Verwarnung oder einem Platzverweis führen. Auch diese Regel soll verhindern, dass Verletzungsunterbrechungen gezielt zum Zeitspiel genutzt werden.

    Neu sind außerdem verpflichtende Trinkpausen. Aufgrund der teilweise hohen Temperaturen in Nordamerika werden die Schiedsrichter in bestimmten Spielen feste Unterbrechungen für die Flüssigkeitsaufnahme anordnen. Der Schutz der Spieler steht dabei im Vordergrund.

    Insgesamt verfolgt die FIFA mit den Änderungen ein klares Ziel: Das Spiel soll fairer, schneller und für Zuschauer attraktiver werden. Besonders der ausgeweitete VAR-Einsatz und die strengeren Maßnahmen gegen Zeitspiel könnten großen Einfluss auf den Verlauf einzelner Partien haben. Für Spieler, Trainer und Schiedsrichter bedeutet das, sich auf ein Regelwerk einzustellen, das konsequenter als bisher auf Tempo und Fairness setzt.

    Die WM ist ein Vorreiter, sodass die Regelungen danach auch im Vereinsfußball angewendet und im Laufe der Zeit zur Normalität werden dürften.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    VAR, Wechsel, Zeitspiel bei der WM 2026: Das neue Regelwerk zur Weltmeisterschaft - Rahmentermine zum Turnier

    RundeTermin/ZeitraumTeilnehmer
    Vorrunde11. Juni - 28. Juni48
    Sechzehntelfinale28. Juni - 4. Juli32
    Achtelfinale4. Juli - 7. Juli16
    Viertelfinale9. Juli - 12. Juli8
    Halbfinale14. Juli und 15. Juli4
    Spiel um Platz 318. Juli, 22 Uhr2
    Finale19. Juli, 21 Uhr2