VAR, Wechsel, Zeitspiel bei der WM 2026: Das neue Regelwerk zur Weltmeisterschaft

Eine der größten Änderungen betrifft den Videoassistenten, dessen Befugnisse erweitert werden. Während der VAR bislang vor allem bei Toren, Elfmetern, direkten Roten Karten und Spielerverwechslungen eingreifen durfte, kann er nun auch Gelb-Rote Karten überprüfen.

Zudem ist eine Korrektur möglich, wenn ein Eckball offensichtlich der falschen Mannschaft zugesprochen wurde und die Situation unmittelbar überprüfbar ist. Ziel ist es, klare Fehlentscheidungen zu vermeiden und die Gerechtigkeit auf dem Platz zu erhöhen.

Auch gegen Zeitspiel gehen die Regelhüter konsequenter vor. Künftig müssen Wechsel deutlich schneller abgewickelt werden. Verlässt ein ausgewechselter Spieler das Feld nicht innerhalb von zehn Sekunden nach der Anzeige des Wechsels, darf der Ersatzspieler zunächst nicht ins Spiel kommen. Die Mannschaft muss bis zur nächsten Spielunterbrechung in Unterzahl weiterspielen. Damit sollen bewusst verzögerte Auswechslungen in der Schlussphase verhindert werden.

Darüber hinaus werden Standardsituationen beschleunigt. Einwürfe, Abwürfe und Abstöße sollen innerhalb weniger Sekunden ausgeführt werden. Wer sich zu viel Zeit lässt, riskiert den Ballbesitzverlust oder andere Sanktionen durch den Schiedsrichter. Die Verantwortlichen wollen damit den Spielfluss verbessern und unnötige Unterbrechungen reduzieren.