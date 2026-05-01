"Wir alle wurden am Dienstag Zeugen eines der besten, vielleicht des besten Champions-League-Spiels der Geschichte, zumal es ein Halbfinale und nicht irgendein Ligaspiel war", schrieb Matthäus im kicker. "Die zwei besten Mannschaften der Welt haben gezeigt, dass sie es vor allem offensiv können, zwangsläufig fehlte hinten die Stabilität. Auch ein 7:7 wäre möglich gewesen. Was für ein unglaublicher Unterhaltungswert!"
"Unverzichtbar": Lothar Matthäus gibt Vincent Kompany beim FC Bayern einen Startelf-Ratschlag für das Rückspiel gegen PSG
Auch die internationale Presse hatte sich mit Lobpreisungen für das Spektakel überschlagen, bisweilen war sogar vom "Spiel des Jahrhunderts" die Rede. PSG-Trainer Luis Enrique sprach vom "besten Spiel, das ich als Trainer erlebt habe." Diese Aussage "wunderte" Matthäus aber: "Ich glaube, aus ihm sprach der Fan, als Trainer kann er mit seiner Defensive nicht zufrieden sein."
Deutschlands Rekordnationalspieler mutmaßte, dass sich das Ergebnis "für PSG am Ende trotz des knappen Sieges negativer anfühlt als für den FC Bayern. Sie werden dem Drei-Tore-Vorsprung noch hinterhertrauern." PSG führte zwischenzeitlich mit 5:2, ehe die Münchner nochmal herankamen. Matthäus geht davon aus, "dass die Bayern ins Finale kommen, sie waren schon am Dienstag das bessere Team."
- AFP
Lothar Matthäus empfiehlt Startelf-Rückkehr von Konrad Laimer
Vor allem wirkten die Münchner "körperlich total überlegen, das könnte im Rückspiel das größte Plus für sie werden", schrieb Matthäus. "Ich bin mir fast sicher: PSG wird dieses Tempo in der Allianz Arena nicht über 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten gehen können. Sie stehen defensiv nicht so stabil, kamen am Ende auf dem Zahnfleisch daher."
Abschließend gab er Trainer Vincent Kompany noch einen Ratschlag für die Startelf: Konrad Laimer müsse unbedingt wieder beginnen, für Matthäus ist der österreichische Außenverteidiger "unverzichtbar". Wer für Laimer weichen solle - ob Alphonso Davies oder Josip Stanisic -, verriet Matthäus aber nicht.
Womöglich stellt sich diese Frage aber auch gar nicht, denn es gibt Sorgen um Alphonso Davies. Nach seiner überraschenden Startelf-Nominierung und frühzeitigen Auswechslung trainierte er am Donnerstag nur individuell.