"Unverzichtbar": Lothar Matthäus gibt Vincent Kompany beim FC Bayern einen Startelf-Ratschlag für das Rückspiel gegen PSG

Vor allem wirkten die Münchner "körperlich total überlegen, das könnte im Rückspiel das größte Plus für sie werden", schrieb Matthäus. "Ich bin mir fast sicher: PSG wird dieses Tempo in der Allianz Arena nicht über 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten gehen können. Sie stehen defensiv nicht so stabil, kamen am Ende auf dem Zahnfleisch daher."

Abschließend gab er Trainer Vincent Kompany noch einen Ratschlag für die Startelf: Konrad Laimer müsse unbedingt wieder beginnen, für Matthäus ist der österreichische Außenverteidiger "unverzichtbar". Wer für Laimer weichen solle - ob Alphonso Davies oder Josip Stanisic -, verriet Matthäus aber nicht.

Womöglich stellt sich diese Frage aber auch gar nicht, denn es gibt Sorgen um Alphonso Davies. Nach seiner überraschenden Startelf-Nominierung und frühzeitigen Auswechslung trainierte er am Donnerstag nur individuell.