Unterstützung für Lionel Messi: Ex-Star von Real Madrid wechselt offenbar zu Inter Miami

Casemiro, ehemaliger Mittelfeldstar von Real Madrid, der zuletzt bei Manchester United unter Vertrag stand, steht offenbar kurz vor der Unterschrift bei Inter Miami. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach gebe es bereits eine Einigung zwischen allen beteiligten Parteien, sodass dem Wechsel nichts mehr im Wege steht. Aktuell fehle nur noch die Unterschrift des Brasilianers beim Klub von Lionel Messi, sodass der 34-Jährige offiziell in Florida vorgestellt werden kann.
Casemiro ist mit der Selecao momentan noch bei der WM beschäftigt. Am Freitag schlug das Team im zweiten Gruppenspiel Haiti mit 3:0.
Casemiro mit Glanzzeit bei Real Madrid
Casemiro hatte seine Glanzzeit zwischen 2015 und 2022 bei Real Madrid, als er dort zusammen mit Luka Modric und Toni Kroos im Mittelfeld spielte und viermal die Champions League gewann. 2022 folgte für eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro der Wechsel zu Manchester United. Dort läuft sein Vertrag Ende Juni aus, sodass er ablösefrei gehen darf.
Dem Bericht zufolge sei es der große Wunsch des Brasilianers gewesen, einmal in seiner Karriere mit Lionel Messi zusammenzuspielen. Aller Voraussicht wird ihm dieser Wunsch nun erfüllt.
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Casemiro debütierte 2011 für die Selecao
"Ich werde diesen Verein für den Rest meines Lebens in meinem Herzen tragen. Ich werde immer ein Manchester-United-Fan sein, meine Familie auch. In England bin ich ein Roter. Manchester United bis zum Tod. Alles, was ich nur sagen will, ist: Vielen Dank für alles!", schrieb Casemiro, als schon im Frühling feststand, dass sein Vertrag in Manchester nach vier Jahren nicht verlängert wird.
Für Brasilien hat der defensive Mittelfeldspieler seit seinem Debüt im September 2011 bislang 88 Länderspiele gemacht (neun Tore).
Die Saison 25/26 von Casemiro bei Manchester United:
Spiele: 35
Einsatzminuten: 2600
Tore: 9
Assists: 2
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".