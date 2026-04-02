Unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer? Aussagen von FCB-Star lassen tief blicken

Angeblich möchte Laimer eine deutliche Gehaltserhöhung und orientiert sich bei seinen Forderungen an den Arbeitspapieren, die beim FCB zuletzt Spieler wie Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Dayot Upamecano vorgelegt bekommen haben.

"Es hat mal ein kurzes Gespräch gegeben, danach hat es wieder keines gegeben", berichtete Laimer und machte damit deutlich, dass es wohl klar unterschiedliche Vorstellungen beider Seiten gibt.