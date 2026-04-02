"Schlussendlich geht es immer um Wertschätzung. Dass die Leistungen, die man in den letzten Jahren erbracht hat, irgendwo auch anerkannt werden", sagte der Österreicher ServusTV. Sein Vertrag in München läuft 2027 aus.
Unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer? Aussagen von FCB-Star lassen tief blicken
Angeblich möchte Laimer eine deutliche Gehaltserhöhung und orientiert sich bei seinen Forderungen an den Arbeitspapieren, die beim FCB zuletzt Spieler wie Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Dayot Upamecano vorgelegt bekommen haben.
"Es hat mal ein kurzes Gespräch gegeben, danach hat es wieder keines gegeben", berichtete Laimer und machte damit deutlich, dass es wohl klar unterschiedliche Vorstellungen beider Seiten gibt.
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Konrad Laimer wechselte von RB Leipzig zum FC Bayern
Aus der Ruhe bringen lassen wollte sich der 28-Jährige deshalb aber nicht: "Ich bin ganz entspannt. Es macht sehr viel Spaß, bei Bayern Fußball zu spielen. Schauen wir mal, wo die Reise hinführt", sagte er.
Laimer wechselte 2023 ablösefrei von RB Leipzig zu den Münchnern. In der laufenden Saison kommt er auf drei Tore und neun Vorlagen in 34 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister.