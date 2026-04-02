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Daniel Buse

Unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer? Aussagen von FCB-Star lassen tief blicken

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K. Laimer

Bayern Münchens Rechtsverteidiger Konrad Laimer hat über die schwierigen Vertragsverhandlungen gesprochen, die bislang ergebnislos geblieben sind.

"Schlussendlich geht es immer um Wertschätzung. Dass die Leistungen, die man in den letzten Jahren erbracht hat, irgendwo auch anerkannt werden", sagte der Österreicher ServusTV. Sein Vertrag in München läuft 2027 aus.

  • Angeblich möchte Laimer eine deutliche Gehaltserhöhung und orientiert sich bei seinen Forderungen an den Arbeitspapieren, die beim FCB zuletzt Spieler wie Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Dayot Upamecano vorgelegt bekommen haben.

    "Es hat mal ein kurzes Gespräch gegeben, danach hat es wieder keines gegeben", berichtete Laimer und machte damit deutlich, dass es wohl klar unterschiedliche Vorstellungen beider Seiten gibt.

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  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Konrad Laimer wechselte von RB Leipzig zum FC Bayern

    Aus der Ruhe bringen lassen wollte sich der 28-Jährige deshalb aber nicht: "Ich bin ganz entspannt. Es macht sehr viel Spaß, bei Bayern Fußball zu spielen. Schauen wir mal, wo die Reise hinführt", sagte er.

    Laimer wechselte 2023 ablösefrei von RB Leipzig zu den Münchnern. In der laufenden Saison kommt er auf drei Tore und neun Vorlagen in 34 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister.

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