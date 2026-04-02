"Unter Pep Guardiola zu trainieren, wäre definitiv reizvoll gewesen": FC Bayern klopfte bei einem deutschen Weltmeister an

Besonders ernst wurde es aber zwischen beiden Seiten nicht. "Es waren eher Gespräche als konkrete Verhandlungen", fügte der ehemalige Mittelfeldspieler hinzu, der nun als Experte arbeitet.

Bei den Bayern stand zu diesem Zeitpunkt Pep Guardiola an der Seitenlinie - und genau das wäre einer der Gründe für Khedira gewesen, in München zuzusagen. "Unter Pep Guardiola zu trainieren, wäre für mich definitiv reizvoll gewesen", gab Khedira zu - doch zu einem Engagement beim FC Bayern kam es am Ende nicht.

Stattdessen wechselte er im Sommer 2015 ablösefrei von Real Madrid zu Juventus Turin. Bei den Bianconeri plagte er sich in seinen fünfeinhalb Jahren im Verein mit vielen Verletzungen herum, ehe er nach einem Kurz-Engagement bei Hertha BSC im Sommer 2021 seine Karriere beendete.