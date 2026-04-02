"Damals gab es tatsächlich einen Austausch zwischen Bayern, in dem Fall mit Matthias (Sammer, Anm. d. Red.), und mir, ob sich beide Seiten das generell vorstellen können", erzählte er der Sport Bild.
"Unter Pep Guardiola zu trainieren, wäre definitiv reizvoll gewesen": FC Bayern klopfte bei einem deutschen Weltmeister an
Besonders ernst wurde es aber zwischen beiden Seiten nicht. "Es waren eher Gespräche als konkrete Verhandlungen", fügte der ehemalige Mittelfeldspieler hinzu, der nun als Experte arbeitet.
Bei den Bayern stand zu diesem Zeitpunkt Pep Guardiola an der Seitenlinie - und genau das wäre einer der Gründe für Khedira gewesen, in München zuzusagen. "Unter Pep Guardiola zu trainieren, wäre für mich definitiv reizvoll gewesen", gab Khedira zu - doch zu einem Engagement beim FC Bayern kam es am Ende nicht.
Stattdessen wechselte er im Sommer 2015 ablösefrei von Real Madrid zu Juventus Turin. Bei den Bianconeri plagte er sich in seinen fünfeinhalb Jahren im Verein mit vielen Verletzungen herum, ehe er nach einem Kurz-Engagement bei Hertha BSC im Sommer 2021 seine Karriere beendete.
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Khedira über den FC Bayern: "Das ist eine Killermannschaft"
Das aktuelle Team der Roten lobte Khedira derweil überschwänglich. Der deutsche Rekordmeister tritt in der kommenden Woche zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Khediras langjährigem Klub Real Madrid an.
"Wenn ich mit beiden Lagern spreche, ist der gegenseitige Respekt brutal da", sagte Khedira. Er sieht für Bayern im Duell mit dem Königsklassen-Rekordsieger gute Chancen: "Wenn es Bayern gelingt, die Bälle hinter die Kette zu spielen, wird es für Real bei den Läufen in die Tiefe schnell brenzlig. Bayern hat da seine große Stärke mit den öffnenden Bällen von Kimmich, Pavlovic oder auch Kane."
Sein Fazit mit Blick auf die Bayern fiel knackig aus: "Das ist eine Killermannschaft. Das habe ich so in Europa auf diesem Topniveau wirklich noch nie erlebt."
Das Hinspiel findet am Dienstag, 7. April, im Santiago Bernabeu statt. Am Mittwoch, 15. April, kommt es in München dann zum entscheidenden Rückspiel um den Einzug ins Halbfinale, in dem entweder Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool wartet.