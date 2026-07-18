"Unter keinen Umständen" werde er sich in den Flieger setzen, erklärte Milei dem argentinischen Radiosender El Observador. Stattdessen werde er das Finale aus seiner Präsidentenresidenz in Buenos Aires verfolge. Wie auch die bisherigen Spiele von Lionel Messi und Co. bei der Weltmeisterschaft.

Ein weiteres Ritual: Milei lässt die Heizung aus, obwohl in Argentinien der Winter eingebrochen ist. Stattdessen trägt er eine dicke Jacke, die er sich beim Viertelfinale gegen die Schweiz (3:1) angezogen hatte. "Als ich sie auszog, haben wir ein Gegentor kassiert, also zog ich sie wieder an und habe sie seitdem nicht mehr ausgezogen", sagte er.