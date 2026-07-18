Beim WM-Finale gegen Spanien kann Argentiniens Nationalmannschaft auf die Unterstützung von Staatschef Javier Milei setzen. Allerdings nicht von vor Ort. Sein Verzicht hat jedoch keine gesundheitliche Gründe. Auch liegt keine persönliche Abneigung vor. Wie der 55-Jährige verkündete, lässt sein Aberglaube eine Einreise zum Endspiel vor den Toren New Yorks am Sonntag (21 Uhr MESZ) schlichtweg nicht zu.
"Unter keinen Umständen": Darum verzichtet Argentiniens Staatschef auf eine Einreise zum WM-Finale
Aberglaube: Milei hat ein weiteres Ritual
"Unter keinen Umständen" werde er sich in den Flieger setzen, erklärte Milei dem argentinischen Radiosender El Observador. Stattdessen werde er das Finale aus seiner Präsidentenresidenz in Buenos Aires verfolge. Wie auch die bisherigen Spiele von Lionel Messi und Co. bei der Weltmeisterschaft.
Ein weiteres Ritual: Milei lässt die Heizung aus, obwohl in Argentinien der Winter eingebrochen ist. Stattdessen trägt er eine dicke Jacke, die er sich beim Viertelfinale gegen die Schweiz (3:1) angezogen hatte. "Als ich sie auszog, haben wir ein Gegentor kassiert, also zog ich sie wieder an und habe sie seitdem nicht mehr ausgezogen", sagte er.
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Auf Einladung von Donald Trump: Mexikos Präsidentin erstmals bei der WM
Aberglaube ist bei fußballverrückten Südamerikanern bei weitem kein Einzelfall. Etwaige Rituale, in Argentinien "Cablas" genannt, gehören beinahe schon zum guten Ton. Sie dienen dazu, die Angst und Unsicherheit zu lindern, die Ereignissen wie einem Fußballspiel einhergehen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Religiöser Glaube und Rituale dieser Art sind obendrein oft miteinander verflochten. Beispielsweise bat Messi im Vorfeld der WM Gott um Schutz, während ein Journalist seine Fußballschuhe zur Segnung in die Basolica de Lujan brachte - eine der bedeutendsten katholischen Wallfahrtsstätten Argentiniens.
Auf politische Prominenz muss das WM-Finale aber nicht komplett verzichten. Auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum wird da sein. Sie kündigte am Freitag ihren Besuch auf auf Einladung von US-Präsident Donald Trump an. Dabei hatte Sheinbaum zuvor auf den Besuch der in Mexiko ausgetragenen Spiele verzichtet, obwohl Mexiko neben Kanada einer der drei Mitgastgeber des Turniers ist. Neben Trump und Sheinbaum haben sich auch der spanische König Felipe VI. sowie der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez für Sonntag angemeldet.
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