Unstimmigkeiten mit Trainer Albert Riera? Top-Talent könnte Eintracht Frankfurt zum absoluten Schnäppchenpreis verlassen

Vor allem die öffentliche Ohrfeige in Folge des 2:2-Remis' am Sonntagabend gegen den 1. FC Köln soll Uzun sauer aufgestoßen sein. Dort hatte Riera seinen Spielmacher über die gesamte Spieldauer auf der Bank sitzen lassen und im Anschluss eine Rüge verteilt.

"Er weiß, was er mit und ohne den Ball machen soll. Wenn er das dem Team, nicht mir, gibt, wird er spielen", kritisierte der spanische Coach, der Uzun damit indirekt vorwarf, nicht mannschaftsdienlich genug aufzutreten. "Dass einige nicht gespielt haben, liegt daran, dass man mit Ball super sein kann, aber ohne Ball eben nicht gut ist. Bei Albert wirst du dann nicht spielen. Da bin ich sehr klar. Ich will komplette Spieler. Sie müssen beide Aufgaben erledigen", so Riera.