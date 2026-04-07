Nach Informationen der Bild spiele der Coach der SGE eine größere Rolle in den Überlegungen des 20-Jährigen, dem Klub möglicherweise schon in der anstehenden Transferperiode den Rücken zu kehren.
Unstimmigkeiten mit Trainer Albert Riera? Top-Talent könnte Eintracht Frankfurt zum absoluten Schnäppchenpreis verlassen
Vor allem die öffentliche Ohrfeige in Folge des 2:2-Remis' am Sonntagabend gegen den 1. FC Köln soll Uzun sauer aufgestoßen sein. Dort hatte Riera seinen Spielmacher über die gesamte Spieldauer auf der Bank sitzen lassen und im Anschluss eine Rüge verteilt.
"Er weiß, was er mit und ohne den Ball machen soll. Wenn er das dem Team, nicht mir, gibt, wird er spielen", kritisierte der spanische Coach, der Uzun damit indirekt vorwarf, nicht mannschaftsdienlich genug aufzutreten. "Dass einige nicht gespielt haben, liegt daran, dass man mit Ball super sein kann, aber ohne Ball eben nicht gut ist. Bei Albert wirst du dann nicht spielen. Da bin ich sehr klar. Ich will komplette Spieler. Sie müssen beide Aufgaben erledigen", so Riera.
- Getty Images
Uzun kam unter Riera bisher kaum zum Einsatz
Bereits vor einigen Wochen hatte der SGE-Trainer öffentlich gegen Uzun ausgeteilt. Vor allem gegen den Ball sei der Deutsch-Türke in den Augen des Spaniers nicht gut genug: "Ich habe zu Can gesagt: 'Du und Younes (Ebnoutalib; Anm.d.Red.) seht aus, als wärt ihr von einem anderen Team.' Weil sie immer noch nicht verstehen, wie wir spielen."
Uzun hatte sich nach einem überragenden Saisonstart mit fünf Toren und drei Assists in den ersten fünf Bundesliga-Begegnungen im November zunächst eine Muskelverletzung und wenig später im Januar dann noch einmal eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn zu mehreren Wochen Pause zwang.
Ende März feierte er gegen den 1. FSV Mainz 05 schließlich sein Comeback, als ihn Riera in der Schlussphase einwechselte. In wettbewerbsübergreifend 22 Spielen steuerte der 20-Jährige acht Treffer und fünf Assists bei.
- (C)Getty Images
Ist Uzun bereits ab 40 Millionen Euro zu haben?
Nach Bild-Infos will Uzun nach Saisonende eine Entscheidung darüber treffen, ob er weiterhin für die SGE auflaufen will oder sich nach einem Vereinswechsel umsieht. Mehrere internationale Top-Klubs sollen die Situation genau beobachten, konkretes Interesse soll es offenbar von Seiten der AC Mailand geben.
Nachdem zwischenzeitlich eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro für den Offensivspieler im Raum stand, würde man sich bei Frankfurt in diesem Sommer wohl mit deutlich weniger zufrieden geben. Für 40 bis 45 Millionen Euro soll Uzun bereits zu haben sein.
Can Uzun: Leistungsdaten 25/26
Wettbewerb
Spiele
Tore
Assists
Bundesliga
15
6
4
Champions League
5
2
0
DFB-Pokal
2
0
1