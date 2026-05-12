"Unsere Aufgabe ist es, Fußball zu spielen": Hansi Flick schimpft von Aktion von Lamine Yamal bei Barcelona-Titelfeier

Yamal hatte bei der Fahrt durch Barcelona im offenen Team-Bus eine große Palästina-Fahne geschwenkt. Im Netz bekam er dafür auch viel Lob. Selbst Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerte sich positiv. Sein Land habe den Staat Palästina "anerkannt", sagte er und bekräftigte dessen "Existenzrecht". Sánchez gilt als einer der größten Israel-Kritiker in der europäischen Politik.

Barcelona hatte sich mit dem 2:0 im Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid am Sonntagabend drei Spieltage vor Saisonende vorzeitig den Titel gesichert - es war die zweite Meisterschaft unter Flick in Serie. Der Parade am Montag sollen in den Straßen Barcelonas rund 750.000 Menschen beigewohnt haben.