"Das sind Dinge, die ich normalerweise nicht mag", sagte der frühere Bundestrainer und ergänzte: "Ich habe mit ihm darüber gesprochen und ihm gesagt: Wenn er es tun möchte, ist das seine Entscheidung – schließlich ist er erwachsen."
"Unsere Aufgabe ist es, Fußball zu spielen": Hansi Flick schimpft von Aktion von Lamine Yamal bei Barcelona-Titelfeier
Flick ließ jedoch durchblicken, dass er von der Aktion wenig begeistert war. "Unsere Aufgabe ist es, Fußball zu spielen, und wir müssen uns stets vor Augen halten, was die Menschen von uns erwarten", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Deportivo Alavés am Mittwoch (21.30 Uhr). "Wenn ich Menschen auf der Straße sehe, die vor Rührung weinen, wird einem bewusst, warum wir hier sind – und für mich ist genau das das Wichtigste", führte Flick aus, "das hat absolute Priorität."
Yamal schwenkt Palästina-Flagge bei Fahrt durch Barcelona
Yamal hatte bei der Fahrt durch Barcelona im offenen Team-Bus eine große Palästina-Fahne geschwenkt. Im Netz bekam er dafür auch viel Lob. Selbst Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerte sich positiv. Sein Land habe den Staat Palästina "anerkannt", sagte er und bekräftigte dessen "Existenzrecht". Sánchez gilt als einer der größten Israel-Kritiker in der europäischen Politik.
Barcelona hatte sich mit dem 2:0 im Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid am Sonntagabend drei Spieltage vor Saisonende vorzeitig den Titel gesichert - es war die zweite Meisterschaft unter Flick in Serie. Der Parade am Montag sollen in den Straßen Barcelonas rund 750.000 Menschen beigewohnt haben.
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.