Unrühmlicher "Rekord": PSG sorgt bei Sieg gegen den FC Bayern München für bittere Statistik von Manuel Neuer

Damit ist Neuer der erste Keeper seit Beginn der genauen Datenerfassung im Jahr 2010, der in einem K.o.-Spiel mindestens fünfmal hinter sich greifen musste, ohne auch nur eine einzige Parade zu verzeichnen. Womöglich gab es das Phänomen schon einmal, allerdings werden Daten wie Paraden in der Königsklasse erst seit 16 Spielzeiten lückenlos erfasst.

Neuer war indes bei allen Treffern von PSG, davon einer vom Elfmeterpunkt, chancenlos. "Man hat die Tore gesehen. Da ist es schwer, einen zu halten. Zweimal war es sehr knapp gewesen, wo ich eventuell drankomme beziehungsweise ihn (den Ball; Anm. d. Red.) auch touchiere", erklärte er im Anschluss. Auch beim Elfmeter zum 2:3 kurz vor der Pause war Neuer in der richtigen Ecke.

PSG sei vor dem Tor schlichtweg zu abgezockt gewesen, ergänzte Neuer. "Wir hatten dann vielleicht auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, dass er gegen den Pfosten geht oder wir den Ball verteidigen können." Tatsächlich traf der französische Hauptstadtklub sogar einmal das Aluminium, als der eingewechselte Senny Mayulu in Minute 87 aus spitzem Winkel die Latte getroffen hatte. Offiziell gelten Treffer ans Gebälk aber nicht als Torschuss.