Manuel Neuer hat bei der Niederlage des FC Bayern München bei PSG einen unrühmlichen "Rekord" aufgestellt, den es in der Form noch nie gab. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters kassierte nicht nur fünf Gegentore beim 4:5 in Paris, sondern hielt offiziellen Statistiken zufolge auch keinen Ball. Im Umkehrschluss: Alle Schüsse von PSG aufs Tor waren drin.
Unrühmlicher "Rekord": PSG sorgt bei Sieg gegen den FC Bayern München für bittere Statistik von Manuel Neuer
FC Bayern: Neuer hielt keinen einzigen Ball gegen PSG
Damit ist Neuer der erste Keeper seit Beginn der genauen Datenerfassung im Jahr 2010, der in einem K.o.-Spiel mindestens fünfmal hinter sich greifen musste, ohne auch nur eine einzige Parade zu verzeichnen. Womöglich gab es das Phänomen schon einmal, allerdings werden Daten wie Paraden in der Königsklasse erst seit 16 Spielzeiten lückenlos erfasst.
Neuer war indes bei allen Treffern von PSG, davon einer vom Elfmeterpunkt, chancenlos. "Man hat die Tore gesehen. Da ist es schwer, einen zu halten. Zweimal war es sehr knapp gewesen, wo ich eventuell drankomme beziehungsweise ihn (den Ball; Anm. d. Red.) auch touchiere", erklärte er im Anschluss. Auch beim Elfmeter zum 2:3 kurz vor der Pause war Neuer in der richtigen Ecke.
PSG sei vor dem Tor schlichtweg zu abgezockt gewesen, ergänzte Neuer. "Wir hatten dann vielleicht auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, dass er gegen den Pfosten geht oder wir den Ball verteidigen können." Tatsächlich traf der französische Hauptstadtklub sogar einmal das Aluminium, als der eingewechselte Senny Mayulu in Minute 87 aus spitzem Winkel die Latte getroffen hatte. Offiziell gelten Treffer ans Gebälk aber nicht als Torschuss.
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Nach Gegentorflut: Neuer zuversichtlich für das Rückspiel
Neuer traf tatsächlich die geringste Schuld an der Gegentorflut, vielmehr überlistete PSG die Bayern-Defensive meist nach demselben Muster. Nach Ballgewinn, häufig in der eigenen Hälfte, wurde das pfeilschnelle Offensiv-Trio um Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele und Desire Doue mit Schnittstellenpässen in die Tiefe geschickt, um auf schnellstem Wege zum Abschluss zu kommen.
"Fünf Tore stören die Defensive und den Torwart natürlich, das ist klar. Aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Wir schauen nach vorne", betonte Neuer und zeigte sich zuversichtlich für das Rückspiel in einer Woche vor heimischem Publikum in der Allianz Arena: "Wenn wir gut aufgelegt sind, können wir der Defensive wehtun. Und wir können es auch besser machen hinten, als wir es heute getan haben."