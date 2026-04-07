"Unnötig noch mehr Druck": Altes Bildmaterial belastet Schiedsrichter vor Viertelfinal-Hinspiel zwischen FC Bayern und Real Madrid

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse kann der deutsche Rekordmeister immerhin auf ein gutes Omen hoffen. Unter der Leitung Olivers gewann die Mannschaft zuletzt bei der Klub-WM im vergangenen Sommer 4:2 gegen Flamengo. Siebenmal pfiff der 41-jährige Engländer bisher eine Partie der Bayern, sechs davon konnte der FCB für sich entscheiden. Einzig im Februar 2022 trennten sich die Münchner 1:1 gegen RB Salzburg.
Doch auch Real blickt auf eine positive Vergangenheit mit Oliver zurück. Drei der vier Partien mit ihm als Schiedsrichter gewannen Los Blancos. Auch die einzige Niederlage dürfte in der spanischen Hauptstadt in bester Erinnerung geblieben sein.
Im April 2018 pfiff Oliver in der Schlussphase der Partie gegen Juventus Turin in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter. Torwart-Legende Gianluigi Buffon war über die Entscheidung dermaßen erbost, dass er mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde.
Cristiano Ronaldo verwandelte den Strafstoß in letzter Minute zum 1:3. Nachdem Real das Hinspiel mit 3:0 in Italien gewonnen hatte, war der Treffer gleichbedeutend mit dem Einzug in das Halbfinale. Oliver und seine Familie brauchten im Anschluss Polizeischutz, die Handynummer seiner Frau wurde bei Social Media veröffentlicht und die beiden erhielten beleidigende Nachrichten.
Um den Halbfinal-Einzug kämpfen Madrid und Bayern nun zunächst am Dienstagabend im Bernabeu. In der kommenden Woche steigt Mittwoch das Rückspiel in der Allianz Arena.