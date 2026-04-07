"Unnötig noch mehr Druck": Altes Bildmaterial belastet Schiedsrichter vor Viertelfinal-Hinspiel zwischen FC Bayern und Real Madrid

Gräfe verglich den Fall weiter mit der Situation um Referee Szymon Marciniak. Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Real und dem FCB im Jahr 2024 hatte der Referee kurz vor Abpfiff für eine Kontroverse gesorgt, als er den möglichen FCB-Ausgleichstreffer von Matthijs de Ligt frühzeitig wegen einer vermeintlichen Abseitsposition abpfiff.

Schnell wurde klar, dass der Torschütze sich gar nicht in der verbotenen Zone befunden hatte und der Pfiff irregulär war. Da der Spielzug allerdings schon abgepfiffen war, konnte der VAR nicht mehr eingreifen und die Entscheidung korrigieren. Der damalige Bayern-Trainer Thomas Tuchel polterte im Anschluss: "Das ist ein absolutes Desaster!"

Im Anschluss wurde Marciniak vorgeworfen, Fan der Königlichen zu sein. Als "Beweis" galt ein Video, das im Anschluss schnell die Runde machte. In dem 16-sekündigen Clip ist der Referee bestens gelaunt mit seinen Kollegen in der Umkleide zu sehen. Ebenfalls im Bild: Ein Kulturbeutel mit dem Logo von Real Madrid.

Das Video stammte allerdings aus 2021 und entstand rund um ein polnisches Erstligaspiel. Zudem ging aus dem Material nicht hervor, ob der Fanartikel Marciniak gehörte oder einem seiner Assistenten.