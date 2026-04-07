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Finn Fichtner

"Unnötig noch mehr Druck": Altes Bildmaterial belastet Schiedsrichter vor Viertelfinal-Hinspiel zwischen FC Bayern und Real Madrid

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Real Madrid - Bayern München
Real Madrid

Michael Oliver wird die Begegnung in der Champions League leiten. Wenige Stunden vor Anpfiff machen alte Beiträge in den sozialen Medien die Runde und lassen eine Vorliebe für Madrid vermuten.

Vor dem Champions-League-Kracher zwischen den Bayern München und Real Madrid tauchten Bilder des Referees auf, die ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau beim Urlaub in Madrid und bei einem Besuch des Bernabeu zeigen. Lucy Oliver betitelte den einen Beitrag mit "Ich liebe Madrid", den Post aus der Arena der Königlichen mit "Kein schlechtes Stadion, finde ich".

Der jahrelange Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe reagierte auf die Bilder mit großer Verwunderung. 

  • "Wenn kein Fake, dann mindestens mal vorsichtig formuliert 'ungeschickt', so etwas zu posten", kommentierte Gräfe auf X. Zwar zeigte sich der 52-Jährige verständnisvoll und erklärte: "Als Schiedsrichter darf man natürlich auch mit seiner Frau eur. Städte 'lieben'."

    Jedoch laste nun auf Oliver, der als einer der besten Unparteiischen Europas gilt, aufgrund des alten Bildmaterial "unnötig noch mehr Druck". 

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  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Beim FCB werden böse Erinnerungen an Marciniak wach

    Gräfe verglich den Fall weiter mit der Situation um Referee Szymon Marciniak. Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Real und dem FCB im Jahr 2024 hatte der Referee kurz vor Abpfiff für eine Kontroverse gesorgt, als er den möglichen FCB-Ausgleichstreffer von Matthijs de Ligt frühzeitig wegen einer vermeintlichen Abseitsposition abpfiff. 

    Schnell wurde klar, dass der Torschütze sich gar nicht in der verbotenen Zone befunden hatte und der Pfiff irregulär war. Da der Spielzug allerdings schon abgepfiffen war, konnte der VAR nicht mehr eingreifen und die Entscheidung korrigieren. Der damalige Bayern-Trainer Thomas Tuchel polterte im Anschluss: "Das ist ein absolutes Desaster!"

    Im Anschluss wurde Marciniak vorgeworfen, Fan der Königlichen zu sein. Als "Beweis" galt ein Video, das im Anschluss schnell die Runde machte. In dem 16-sekündigen Clip ist der Referee bestens gelaunt mit seinen Kollegen in der Umkleide zu sehen. Ebenfalls im Bild: Ein Kulturbeutel mit dem Logo von Real Madrid.

    Das Video stammte allerdings aus 2021 und entstand rund um ein polnisches Erstligaspiel. Zudem ging aus dem Material nicht hervor, ob der Fanartikel Marciniak gehörte oder einem seiner Assistenten. 

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REALMADRID-JUVENTUSAFP

    Buffon sah rot: Oliver traf einst Skandalentscheidung für Real

    Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse kann der deutsche Rekordmeister immerhin auf ein gutes Omen hoffen. Unter der Leitung Olivers gewann die Mannschaft zuletzt bei der Klub-WM im vergangenen Sommer 4:2 gegen Flamengo. Siebenmal pfiff der 41-jährige Engländer bisher eine Partie der Bayern, sechs davon konnte der FCB für sich entscheiden. Einzig im Februar 2022 trennten sich die Münchner 1:1 gegen RB Salzburg.

    Doch auch Real blickt auf eine positive Vergangenheit mit Oliver zurück. Drei der vier Partien mit ihm als Schiedsrichter gewannen Los Blancos. Auch die einzige Niederlage dürfte in der spanischen Hauptstadt in bester Erinnerung geblieben sein.

    Im April 2018 pfiff Oliver in der Schlussphase der Partie gegen Juventus Turin in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter. Torwart-Legende Gianluigi Buffon war über die Entscheidung dermaßen erbost, dass er mit einer Roten Karte vom Platz gestellt wurde. 

    Cristiano Ronaldo verwandelte den Strafstoß in letzter Minute zum 1:3. Nachdem Real das Hinspiel mit 3:0 in Italien gewonnen hatte, war der Treffer gleichbedeutend mit dem Einzug in das Halbfinale. Oliver und seine Familie brauchten im Anschluss Polizeischutz, die Handynummer seiner Frau wurde bei Social Media veröffentlicht und die beiden erhielten beleidigende Nachrichten.

    Um den Halbfinal-Einzug kämpfen Madrid und Bayern nun zunächst am Dienstagabend im Bernabeu. In der kommenden Woche steigt Mittwoch das Rückspiel in der Allianz Arena. 

  • Die nächsten Spiele des FC Bayern München im Überblick

    • Dienstag, 7. April (21:00): Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
    • Samstag, 11. April (18:30): FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
    • Mittwoch, 15 April (21:00): FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
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