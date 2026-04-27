Ungünstige Vertragskonstellation und Chelsea-Interesse: Verliert der FC Bayern Supertalent Leonard Prescott?

Nach Informationen von Sky sind Klub-Weltmeister FC Chelsea und Italiens Rekordmeister Juventus an dem 16 Jahre alten Schlussmann "dran".

Prescott gilt als herausragendes Talent auf der Position zwischen den Pfosten. Allerdings ist der Teenager nur noch bis zum Sommer 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden. FCB-Sportchef Christoph Freund lobte Prescott und betonte, dass dieser in der aktuellen Torwarttruppe des FCB um Stammkeeper Manuel Neuer und dessen Vertreter Jonas Urbig die "ideale Konstellation" vorfinde, um zu lernen und sich zu entwickeln.

Laut Sky sei es Prescotts langfristiges Ziel, "die Nummer eins bei einem europäischen Top-Klub zu werden. Am liebsten bei den Bayern."