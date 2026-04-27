Bayern Münchens Torwartjuwel Leonard Prescott weckt das Interesse europäischer Schwergewichte.
Ungünstige Vertragskonstellation und Chelsea-Interesse: Verliert der FC Bayern Supertalent Leonard Prescott?
Nach Informationen von Sky sind Klub-Weltmeister FC Chelsea und Italiens Rekordmeister Juventus an dem 16 Jahre alten Schlussmann "dran".
Prescott gilt als herausragendes Talent auf der Position zwischen den Pfosten. Allerdings ist der Teenager nur noch bis zum Sommer 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden. FCB-Sportchef Christoph Freund lobte Prescott und betonte, dass dieser in der aktuellen Torwarttruppe des FCB um Stammkeeper Manuel Neuer und dessen Vertreter Jonas Urbig die "ideale Konstellation" vorfinde, um zu lernen und sich zu entwickeln.
Laut Sky sei es Prescotts langfristiges Ziel, "die Nummer eins bei einem europäischen Top-Klub zu werden. Am liebsten bei den Bayern."
- AFP
Leonard Prescott wechselte von Union Berlin zum FC Bayern
Vor einigen Wochen schnupperte Prescott an seinem Champions-League-Debüt, als die Münchener große Verletzungsprobleme auf der Torhüterposition plagten. Allerdings überwand Urbig vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo seine Gehirnerschütterung und konnte so auflaufen.
Prescott wurde 2009 als Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners in New York geboren, wuchs anschließend in Berlin auf und spielte in der Jugend für Union. 2023 wechselte Prescott zum FC Bayern. Die U17 übersprang er komplett, seit Sommer steht der 1,96-Meter-Hüne im Tor der U19.
Prescott absolvierte schon Spiele für die deutsche U16 und U17. Er besitzt aber auch die Staatsbürgerschaft der USA und könnte somit theoretisch auch für deren Nationalmannschaft spielen.