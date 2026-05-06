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Pepe Reina Bayern 2015Imago / Horstmüller
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Unglaubliches Gehalt für 193 Einsatzminuten: Als der FC Bayern sich einen der teuersten Edelreservisten der Welt leistete

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Bayern München
P. Reina

Der FC Bayern München hatte schon so einige kostspielige Dauerreservisten in seinen Reihen. Einer davon kassierte für eine Saison ein Mega-Gehalt, obwohl er nur 193 Minuten auf dem Platz stand.

Dieser Artikel wurde erstmals bereits im Januar 2022 veröffentlicht und aktualisiert.

Manuel Neuer wurden beim FC Bayern schon einige Ersatzkeeper an die Seite gestellt. Aktuell wird Jonas Urbig diese Ehre zuteil, während die Zeit von Dauer-Leihspieler Alexander Nübel abläuft.

Einer der prominenten Vorgänger ist Pepe Reina. In der Saison 2014/15 stand er in München unter Vertrag. Nicht etwa seine Leistungen sorgten dabei für Aufsehen, sondern sein üppiges Gehalt.

  • Es mutete etwas überraschend an, als der damalige Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge während einer USA-Reise des FC Bayern im Sommer 2014 verkündete, dass Reina künftig für den deutschen Rekordmeister auflaufen werde.

    "Pepe Reina wollte unbedingt zum FC Bayern", wurde Rummenigge damals in einer offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert. Reina wolle "dieses Abenteuer machen, obwohl er weiß, dass er mit Manuel Neuer eine Nummer 1 vor sich hat, die, wenn nichts passiert, immer die Nummer eins bleiben wird", sagte Rummenigge weiter.

    Im Vorfeld seines Wechsels nach München (den sich der FCB rund drei Millionen Euro Ablöse kosten ließ) habe Reina, seinerzeit beim FC Liverpool unter Vertrag, angeblich Angebote des FC Arsenal und der SSC Neapel abgelehnt, bei der er in der Vorsaison auf Leihbasis Stammkeeper gewesen war. Verheißungsvolle Offerten, die mutmaßlich einen Platz als Nummer eins, mindestens aber einen aussichtsreichen Konkurrenzkampf zur Folge gehabt hätten.

    Stattdessen entschied sich der damals 31-Jährige nach 394 Pflichtspielen für den FC Liverpool, 49 für den FC Barcelona und damals 43 für Napoli für eine Zusammenarbeit mit Pep Guardiola, den er noch aus gemeinsamen Zeiten bei Barca kannte - und gleichzeitig für einen sicheren Bankplatz. Reina avancierte nicht nur zum qualitativ wohl exquisitesten Ersatzmann Europas, sondern auch zum bestbezahlten Dauerreservisten. 

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  • PEPE REINA BAYERN MÜNCHENimago images / defodi

    Pepe Reina deübtierte erst nach acht Monaten für den FC Bayern

    Wie der Spiegel unter Berufung auf die Enthüllungsplattform Football Leaks berichtete, soll Reina 2015 ein monatliches Grundgehalt von 375.000 Euro kassiert haben.

    Das Erreichen des Champions-League-Halbfinals habe ihm darüber hinaus eine Prämie von 100.000 Euro eingebracht, im Januar des besagten Jahres überwiesen die Münchner ihrer Nummer zwei - laut Football Leaks - zudem vertragsgemäß eine Sonderzahlung in Höhe von 1,75 Millionen Euro. Summen, die kumuliert im Januar 2015 demnach einen Gesamt-Nettoverdienst von 1,191.948,18 Euro ergaben.

    Bis dahin hatte Reina übrigens keine einzige Pflichtspielminute für seinen Arbeitgeber absolviert. Bis zu seinem Abschied stand er insgesamt lediglich 193 Minuten im FCB-Tor. Erst im März feierte er sein Bayern-Debüt (4:0 bei Werder Bremen), einen Monat später durfte er im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt abermals den Münchner Kasten hüten, hielt selbigen erneut sauber (3:0). Im drittletzten Saisonspiel, als die Bayern längst als Meister feststanden, folgte sein dritter und letzter Einsatz, der bereits nach 13 Minuten ein jähes Ende fand. 

    Reina hatte Augsburgs Stürmer Raul Bobadilla regelwidrig gestoppt und dafür die Rote Karte gesehen, im Anschluss wurde der Spanier vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt. Nur wenige Tage vor dem Platzverweis gegen die Fuggerstädter hatte Reina dem vereinseigenen Kanal FC Bayern.TV ein Interview auf Deutsch gegeben und erklärt, wie wohl er sich in der bayrischen Landeshauptstadt fühle.

  • FC Bayern und Pepe Reina trennen sich nach einer Saison

    Dass er wenig spielen würde, habe er bereits vorher gewusst, sein Verhältnis zu Manuel Neuer sei aber super. "Wir sind Freunde, zwischen uns gibt es überhaupt keine Probleme", gab Reina zu Protokoll und schob nach: "Er ist der beste Torhüter der Welt, die Nummer 1. Ich bin sehr dankbar, dass er mir vom ersten Tag an geholfen hat."

    Rund anderthalb Monate später und nicht einmal ein Jahr nach seiner Ankunft gaben die Bayern in Person von Vize-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bekannt, dass Reina um eine vorzeitige Auflösung seines bis 2017 gültigen Arbeitspapieres gebeten habe, um bei Napoli anzuheuern.

    "Pepe Reina hat uns gebeten, ihn aus seinem Vertrag zu entlassen, weil er bei Napoli die Chance hat, als Stammtorhüter regelmäßig zu spielen", begründete Dreesen. Weil Reina sportlich, "aber vor allem auch menschlich" so hervorragend ins Team gepasst habe, sei man "seiner Bitte natürlich nachgekommen."

    Zwei Millionen Euro überwiesen die Süditaliener nach München, der FCB war seine hochdekorierte, aber auch hochbezahlte Nummer zwei los, Napoli hatte einen neuen Torhüter, der fortan drei Spielzeiten unangefochtener Stammspieler sein sollte.

    Reina wurde dann 2020 von Lazio Rom als Backup für den etatmäßigen Torwart Thomas Strakosha geholt, profitierte aber von einer zwischenzeitlichen Coronainfektion sowie regelmäßigen Verletzungen des Albaners. Im Sommer 2022 zog Reina weiter zum FC Villarreal. Zwei weitere Jahre später folgte die erneute Rückkehr in die Serie A, wo er für Como 1907 immerhin zwölf Spiele absolvierte. 

    Im Sommer dieses Jahres war für den inzwischen 43-Jährigen dann Schluss. Doch an eine komplette Fußball-Abstinenz denkt Reina nicht. Seit seinem Karriereende trainiert er die U19 seines Ex-Klubs Villarreal. 

  • Pepe Reina, Bayern MunichGetty Images

    Pepe Reinas Zeit beim FC Bayern in Zahlen

    Einsätze3
    Einsatzminuten193
    Gegentore0
    Zu-Null-Spiele2
    Platzverweise1
    Titel1
Champions League
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