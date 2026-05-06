Unglaubliches Gehalt für 193 Einsatzminuten: Als der FC Bayern sich einen der teuersten Edelreservisten der Welt leistete

Dass er wenig spielen würde, habe er bereits vorher gewusst, sein Verhältnis zu Manuel Neuer sei aber super. "Wir sind Freunde, zwischen uns gibt es überhaupt keine Probleme", gab Reina zu Protokoll und schob nach: "Er ist der beste Torhüter der Welt, die Nummer 1. Ich bin sehr dankbar, dass er mir vom ersten Tag an geholfen hat."
Rund anderthalb Monate später und nicht einmal ein Jahr nach seiner Ankunft gaben die Bayern in Person von Vize-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bekannt, dass Reina um eine vorzeitige Auflösung seines bis 2017 gültigen Arbeitspapieres gebeten habe, um bei Napoli anzuheuern.
"Pepe Reina hat uns gebeten, ihn aus seinem Vertrag zu entlassen, weil er bei Napoli die Chance hat, als Stammtorhüter regelmäßig zu spielen", begründete Dreesen. Weil Reina sportlich, "aber vor allem auch menschlich" so hervorragend ins Team gepasst habe, sei man "seiner Bitte natürlich nachgekommen."
Zwei Millionen Euro überwiesen die Süditaliener nach München, der FCB war seine hochdekorierte, aber auch hochbezahlte Nummer zwei los, Napoli hatte einen neuen Torhüter, der fortan drei Spielzeiten unangefochtener Stammspieler sein sollte.
Reina wurde dann 2020 von Lazio Rom als Backup für den etatmäßigen Torwart Thomas Strakosha geholt, profitierte aber von einer zwischenzeitlichen Coronainfektion sowie regelmäßigen Verletzungen des Albaners. Im Sommer 2022 zog Reina weiter zum FC Villarreal. Zwei weitere Jahre später folgte die erneute Rückkehr in die Serie A, wo er für Como 1907 immerhin zwölf Spiele absolvierte.
Im Sommer dieses Jahres war für den inzwischen 43-Jährigen dann Schluss. Doch an eine komplette Fußball-Abstinenz denkt Reina nicht. Seit seinem Karriereende trainiert er die U19 seines Ex-Klubs Villarreal.