Unglaubliches Gehalt für 193 Einsatzminuten: Als der FC Bayern sich einen der teuersten Edelreservisten der Welt leistete

Es mutete etwas überraschend an, als der damalige Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge während einer USA-Reise des FC Bayern im Sommer 2014 verkündete, dass Reina künftig für den deutschen Rekordmeister auflaufen werde.

"Pepe Reina wollte unbedingt zum FC Bayern", wurde Rummenigge damals in einer offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert. Reina wolle "dieses Abenteuer machen, obwohl er weiß, dass er mit Manuel Neuer eine Nummer 1 vor sich hat, die, wenn nichts passiert, immer die Nummer eins bleiben wird", sagte Rummenigge weiter.

Im Vorfeld seines Wechsels nach München (den sich der FCB rund drei Millionen Euro Ablöse kosten ließ) habe Reina, seinerzeit beim FC Liverpool unter Vertrag, angeblich Angebote des FC Arsenal und der SSC Neapel abgelehnt, bei der er in der Vorsaison auf Leihbasis Stammkeeper gewesen war. Verheißungsvolle Offerten, die mutmaßlich einen Platz als Nummer eins, mindestens aber einen aussichtsreichen Konkurrenzkampf zur Folge gehabt hätten.

Stattdessen entschied sich der damals 31-Jährige nach 394 Pflichtspielen für den FC Liverpool, 49 für den FC Barcelona und damals 43 für Napoli für eine Zusammenarbeit mit Pep Guardiola, den er noch aus gemeinsamen Zeiten bei Barca kannte - und gleichzeitig für einen sicheren Bankplatz. Reina avancierte nicht nur zum qualitativ wohl exquisitesten Ersatzmann Europas, sondern auch zum bestbezahlten Dauerreservisten.